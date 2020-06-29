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Минниханов подал документы на выдвижение кандидатом в президенты Татарстана

15:42, 29.06.2020 Сюжет:  Выборы в Татарстане - 2020 1
Минниханов подал документы на выдвижение кандидатом в президенты Татарстана
Фото: пресс-служба главы РТ

Рустам Минниханов подал документы в ЦИК РТ на выдвижение кандидатом в президенты Республики Татарстан. Об этом сообщила пресс-служба главы РТ.

27 июня Минниханов выдвинут «Единой Россией» кандидатом на пост президента Татарстана на предстоящих выборах.

Минниханов занимает должность президента Татарстана с 2010 года. 10 лет назад он был назначен на нее бывшим президентом России Дмитрием Медведевым. В 2015 году он победил на выборах, набрав 94,4% голосов.

Президент России Владимир Путин поддержал Минниханова в желании пойти на третий срок.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:03
    Сначала пусть встретится с противниками МСЗ! Три года ждем.

    Жители Осиново.
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