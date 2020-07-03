Каждый десятый татарстанец верит в связь 5G и коронавируса

20% татарстанцев выступили против внедрения сетей 5G

Исследовательское агентство «ПромРейтинг» провело опрос и выяснило, что 20,3% жителей Татарстана негативно относятся к внедрению сетей 5G.

Чаще всего респонденты в качестве основных причин опасений называют кампании в СМИ, отсутствие необходимости увеличивать текущую скорость интернета, рост количества вышек сотовой связи, недостаточную изученность воздействия новой технологии на здоровье человека и страх вообще перед любыми технологическими новинками.

Больше половины опрошенных — 66,5% — сталкивались с сообщениями об опасности технологии 5G в СМИ. Такие сообщения чаще всего поступали через социальные сети, мессенджеры, видеосервисы, сюжеты на ТВ. Также об опасности сетей нового поколения опрошенным говорили знакомые.



12,8% татарстанцев допустили связь между внедрением стандарта 5G и распространением коронавируса, еще 76,3% ответили отрицательно.

Интересно, что, несмотря на отрицательное отношение к 5G, 56,3% опрошенных жителей заявили, что недовольны качеством существующей мобильной связи.

Опрос был проведен среди 600 респондентов из Татарстана с помощью survey-платформ.

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Истерия из-за 5G: кремы от излучения и сожжение вышек

В последнее время по всему миру участились инциденты с поджогами вышек 5G из-за слухов о прямой связи излучения сетей нового поколения и коронавируса. Так называемые COVID-диссиденты считают, что с помощью вышек связи стандарта 5G их будут облучать и чипировать.

Паникеров не остановить: несмотря на то, что никаких научных подтверждений диссиденты не приводят, их последователи переходят даже к активным фазам протеста. Поджоги вышек стали происходить и в Татарстане — например, недавно это случилось в деревне Красный Яр Зеленодольского района.

Недавно подожгли вышку в деревне Красный Яр Зеленодольского района. Фото kazanreporter.ru

Особо предприимчивые начали продавать кремы от излучения 5G. Автор объявления о продаже самого дешевого такого крема (600 рублей) заявил, что после применения этого продукта прекращается воздействие излучения на центральную нервную систему пользователя. Отзывов потребителей пока не получено, так что как работает крем и насколько эффективен в части защиты нервной системы — остается загадкой.

Дарья Пинегина