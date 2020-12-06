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ООО ПЭСТ

Промышленность, Энергетика

Общая информация

ООО «ПЭСТ» было учреждено 22 июня 2009 года.

Основными видами деятельности являются покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынках электроэнергии (мощности) для последующей ее реализации потребителям на розничном рынке электроэнергии.

С 2018 года основным учредителем компании является крупная татарстанская генерирующая компания ТГК-16, ее доля в ПЭСТ составляет 90,1%. Остальная доля в ПЭСТ в размере 9,9% уставного капитала принадлежит ПАО «ТАИФ-НК».

Клиентами компании являются промпредприятия Татарстана и поселок Осиново.

Руководитель Сагунов Марат Фаритович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420097, ул Зинина, 10
  • Телефон: (843) 203-77-22
  • Email: office@pestenergo.ru
  • Сайт: https://www.pestenergo.ru/

Дата последнего обновления: 06.12.2020

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