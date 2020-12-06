ООО ПЭСТ
Общая информация
ООО «ПЭСТ» было учреждено 22 июня 2009 года.
Основными видами деятельности являются покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынках электроэнергии (мощности) для последующей ее реализации потребителям на розничном рынке электроэнергии.
С 2018 года основным учредителем компании является крупная татарстанская генерирующая компания ТГК-16, ее доля в ПЭСТ составляет 90,1%. Остальная доля в ПЭСТ в размере 9,9% уставного капитала принадлежит ПАО «ТАИФ-НК».
Клиентами компании являются промпредприятия Татарстана и поселок Осиново.
Руководитель Сагунов Марат Фаритович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420097, ул Зинина, 10
- Телефон: (843) 203-77-22
- Email: office@pestenergo.ru
- Сайт: https://www.pestenergo.ru/
Дата последнего обновления: 06.12.2020