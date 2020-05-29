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Рустам Минниханов осмотрел строящиеся заводы Казаньоргсинтеза

10:33, 29.05.2020 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Рустам Минниханов осмотрел строящиеся заводы Казаньоргсинтеза
Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня президент Татарстана в ходе визита в ПАО «Казаньоргсинтез» совершил объезд промышленной зоны предприятия.

Рустама Минниханова сопровождали вице-премьер — глава Минпромторга РТ Альберт Каримов, генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, советник генерального директора АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

Президент прошел по исторической части предприятия — так называемого «фенольного куста», где 13 июля 1963 года с первой партии фенола началась история выпуска товарной продукции Казаньоргсинтеза. Сейчас на площадке строят новое производство изопропилбензола («кумола» — сырья для фенола и ацетона) с использованием цеолитных катализаторов по технологии компании Badger.

Рустаму Минниханову также рассказали о реконструкции реактора «В» на производстве полиэтилена низкого давления. Проект позволит нарастить мощности реактором до 220-256 тыс. тонн в год и достичь совокупной мощности производства ПНД до 660-720 тыс. тонн в год.

— Надо отдать должное компании ТАИФ и Казаньоргсинтезу. Мы увидели
очень высокую организацию работы в условиях коронавируса. Все меры
безопасности, вахтовые работы, контроль персонала — все эти вопросы организованы. Сегодня на фоне спада мировой экономики идет снижение спроса, все это тоже болезненно сказывается. Но тем не менее предприятие ни на один день не остановилось и стабильно работает, — отметил президент Татарстана Рустам Минниханов во время осмотра производственных объектов Казаньоргсинтеза.

Напомним, президент Татарстана прибыл сегодня на Казаньоргсинтез в преддверии Дня химиков, чтобы осмотреть производственные объекты и поздравить представителей отрасли республики в режиме видеоконференцсвязи из центральной диспетчерской предприятия.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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