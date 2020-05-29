Рустам Минниханов осмотрел строящиеся заводы Казаньоргсинтеза

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня президент Татарстана в ходе визита в ПАО «Казаньоргсинтез» совершил объезд промышленной зоны предприятия.

Рустама Минниханова сопровождали вице-премьер — глава Минпромторга РТ Альберт Каримов, генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, советник генерального директора АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.



Президент прошел по исторической части предприятия — так называемого «фенольного куста», где 13 июля 1963 года с первой партии фенола началась история выпуска товарной продукции Казаньоргсинтеза. Сейчас на площадке строят новое производство изопропилбензола («кумола» — сырья для фенола и ацетона) с использованием цеолитных катализаторов по технологии компании Badger.

Рустаму Минниханову также рассказали о реконструкции реактора «В» на производстве полиэтилена низкого давления. Проект позволит нарастить мощности реактором до 220-256 тыс. тонн в год и достичь совокупной мощности производства ПНД до 660-720 тыс. тонн в год.



— Надо отдать должное компании ТАИФ и Казаньоргсинтезу. Мы увидели

очень высокую организацию работы в условиях коронавируса. Все меры

безопасности, вахтовые работы, контроль персонала — все эти вопросы организованы. Сегодня на фоне спада мировой экономики идет снижение спроса, все это тоже болезненно сказывается. Но тем не менее предприятие ни на один день не остановилось и стабильно работает, — отметил президент Татарстана Рустам Минниханов во время осмотра производственных объектов Казаньоргсинтеза.



Напомним, президент Татарстана прибыл сегодня на Казаньоргсинтез в преддверии Дня химиков, чтобы осмотреть производственные объекты и поздравить представителей отрасли республики в режиме видеоконференцсвязи из центральной диспетчерской предприятия.

