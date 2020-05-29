Рустам Минниханов осмотрел восстановленный лесопарк «Лебяжье»

Сегодня после посещения производственных площадок ПАО «Казаньоргсинтез» и поздравления татарстанских химиков с профессиональным праздником президент Татарстана осмотрел восстановленный лесопарк «Лебяжье». Это наиболее крупный экологический проект «Казаньоргсинтеза» и Группы ТАИФ. При поддержке предприятия и группы в лесопарке идут работы по благоустройству территории, стартовавшие в прошлом году.

Комплекс Лебяжьих озер удалось восстановить в 2016—2018 годах благодаря усилиям ПАО «Казаньоргсинтез» и Группы ТАИФ. Была проведена уникальная масштабная экореабилитация каскада водоемов. На средства и за счет оборудования «Казаньоргсинтеза» в парке очистили высыхающее озеро Малое Лебяжье, воссоздав два утраченных ранее пруда.

Рустам Минниханов осмотрел наиболее заметный экологический проект «Казаньоргсинтеза» и Группы ТАИФ — парк «Лебяжье» и комплекс озер с одноименным названием. Фото: tatarstan.ru

Озера очистили и углубили до 4—5 метров, на дно, чтобы вода не уходила, уложили специальный трехслойный экран. Для заполнения водоемов построили перекачивающую станцию. «Казаньоргсинтез» проложил под землей трубу от Изумрудного озера — по ней вода поступает в Лебяжьи. Уже перекачали почти 1,5 млн куб. м воды.

Прошлой осенью парк «Лебяжье» признали одним из лучших в номинации Eurasian Park Awards престижнейшей международной премии International Large Urban Parks Awards.

Подробнее о поздравлениях представителей отрасли с Днем химика и прогулке по Лебяжьим озерам читайте в материале «Реального времени».

