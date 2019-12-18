Новости общества

12:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казгордума расширила границы Казани

12:33, 18.12.2019
Казгордума расширила границы Казани
Фото: скриншот

Депутаты Казгордумы одобрили расширение границ города за счет шести земельных участков Матюшинского сельского поселения. Теперь столица Татарстана стала больше на 129 га.

Публичные слушания по вопросу изменения границ муниципальных образований состоятся в январе 2020 года, передает корреспондент «Реального времени».

Соответствующее поручение власти Казани получили от президента РТ Рустама Минниханова.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров