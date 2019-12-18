Казгордума расширила границы Казани
Депутаты Казгордумы одобрили расширение границ города за счет шести земельных участков Матюшинского сельского поселения. Теперь столица Татарстана стала больше на 129 га.
Публичные слушания по вопросу изменения границ муниципальных образований состоятся в январе 2020 года, передает корреспондент «Реального времени».
Соответствующее поручение власти Казани получили от президента РТ Рустама Минниханова.ОбществоВласть Татарстан
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