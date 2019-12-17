Как Татарстан порекомендовал ЛУКОЙЛу умерить аппетиты

На брифинге в кабмине Татарстана посоветовали автомобилистам «проголосовать рублем» против АЗС ЛУКОЙЛа

В Татарстане снижается количество случаев выявления некачественного топлива, цены же растут в пределах инфляции — об этом свидетельствуют официальные данные, обнародованные сегодня в кабмине РТ. Вместе с тем на встрече указали на растущие аппетиты одного из игроков рынка АЗС в республике — а именно ЛУКОЙЛа. Его уличили в завышении цен на своих АЗС, а глава ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования ТЭР» Роберт Гилязиев прямо призвал автомобилистов не заправляться на заправках этой компании, если те заметят на них повышение цен. В самой компании ЛУКОЙЛ на эти претензии по обращению «Реального времени» пока не ответили.

Качество топлива в Татарстане растет

Итоги месячника качества моторного топлива в Татарстане и в целом по году подвел сегодня начальник ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования ТЭР» Роберт Гилязиев. Тем для обсуждения было две: что с качеством топлива на АЗС республики и что с его ценой?

Первый вопрос принес хорошие вести, но обо всем по порядку. За год сотрудники ГБУ отобрали на заправках и нефтебазах республики 1 971 пробу, из которых свыше 700 — в рамках одного только месячника контроля качества. Пробы также отбирались в рамках плановой работы (госзаказа), в рамках отдельных договоров с АЗС, по обращениям потребителей и сотрудников МВД. Судя по всему, таких обращений за год поступило немного: всего ГБУ отобрало 17 проб по жалобам потребителей и еще пять для полиции.

Из всех этих проб по результатам испытаний только в 52 случаях нашли несоответствия отдельным требованиям ГОСТ и технических регламентов — то есть всего в 2,6% случаев. В минувшем году, для сравнения, таких проб было 3,6%. Если же оценивать только пробы, взятые в рамках месячника по контролю качества, то из 719 проб 15 (или 2,1%) оказались с нарушениями. В минувшем году таких проб в рамках месячника было в два раза больше — 4,3%.

Большая часть нарушений связана с показателями по содержанию серы, иногда — показателями по фракционному составу. По словам Гилязиева, заправка таким топливом не приведет к немедленной поломке двигателя (хотя и на пользу, конечно, не пойдет). В противовес он приводит ситуацию в 2010 году, когда многих заправщиков ловили на превышении содержания смол.

— Тогда на морозе машины на дорогах останавливались. В 2010 году из-за смол бензина на магистралях вышли из строя двигатели около 600 машин! Мы отбирали пробы со всех машин, многие судились, выиграли по нашим материалам. Сейчас такого нет, — вспоминает Гилязиев.

В основном отклонения от стандартов фиксируют у малых компаний и ИП, добавил спикер.

Некачественный дизель в Татарстане «вылечат» ростом производства

Интересно, что большая часть проб некачественного топлива (34 из 52) пришлись на ДТ. Почему в Татарстане оказалось больше некачественного дизельного топлива, чем бензина? На этот счет у Гилязиева есть своя теория. Она основывается на том, что потери в качестве моторного топлива происходят в основном на этапе транспортировки его с завода на нефтебазы и АЗС (механизм таких потерь он не уточнил). «В настоящее время ни один завод не будет отгружать с паспортом нестандартную продукцию!» — заявляет Гилязиев.

По словам Гилязиева, сейчас республика не может полностью обеспечить собственные потребности в ДТ и его приходится транспортировать издалека — отсюда и потери в качестве. Однако республиканские производители продолжают наращивать производство дизельного топлива, отмечает Гилязиев, и ситуация с качеством ДТ должна измениться в лучшую сторону.

Цены — в пределах инфляции

На повышение розничной стоимости бензина в Татарстане, несмотря на соглашения о заморозке цен, «Реальное время» обращало внимание еще этой весной. По данным ГБУ, таких повышений было два: 28 мая — на 1,5%, и 19 июля — еще на 1,4%.

Как подчеркнул Гилязиев, все повышения происходили в соответствии с теми же соглашениями о заморозке цен — они допускали рост стоимости моторного топлива в пределах инфляции. При этом, как отмечает Гилязиев, малым компаниям дозволено повышать цены еще на 4% по сравнению с крупными вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК).

В целом ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования ТЭР» приводит следующие данные по уровню цен в Татарстане и ПФО:

по бензину АИ–92 — 41,65 руб./л, 8-е место из 11 по ПФО;

по бензину АИ–95 — 44,35 руб./л, 12-е место из 12 по ПФО;

по бензину АИ–80 — 39,60 руб./л, 6-е место из девяти по ПФО;

по дизельному топливу ДТ — 46,50 руб./л, 6-е место из восьми по ПФО.

Приведенные данные коррелируют с информацией аналитической службы «Реального времени», которая ведет собственный мониторинг цен на бензин: разница составляет несколько копеек по отдельным позициям.

В конце брифинга Гилязиев дал оптимистичный для автомобилистов прогноз: в ближайшее время повышения цен на бензин не будет. Более того, с сегодняшнего дня на одной из крупных сетей в Татарстане ожидается снижение цен на АИ-95 в пределах 20—25 копеек — за ней, возможно, последуют и другие заправщики в лице ВИНК.

Как ЛУКОЙЛу рекомендовали умерить аппетиты

Однако, по заявлению Гилязиева, не все работающие в республике ВИНКи взяли курс на стабилизацию цен на топливо. В неприятную для потребителя сторону отличился ЛУКОЙЛ — Гилязиев долго и обстоятельно критиковал компанию за взвинчивание цен. Причем эта проблема поднималась уже на уровне руководства республики.

— В начале года и во втором квартале на АЗС ЛУКОЙЛа тоже допускались розничные цены выше, чем на других АЗС. Мы были вынуждены обратиться, наш президент обратился к президенту ЛУКОЙЛа, что на их АЗС имеются такие повышения цен. Алекперов нам ответил, заверил нас, что будут выполняться рекомендации рабочей группы [при правительстве РФ]. Будем надеяться, что эти обещания они будут выдерживать.

Гилязиев отметил, что среди автомобилистов существует расхожий миф о том, что топливо у ЛУКОЙЛа значительно лучше, чем на других АЗС. «Я не хочу сказать, что у них плохое моторное топливо, но что лучше, чем на других АЗС, — это мнение ошибочное. Все моторные топлива должны соответствовать требованиям ГОСТа», — заявил он. После этого он обратился к автомобилистам всей республики «проголосовать рублем» против АЗС ЛУКОЙЛа.

— Если на АЗС ЛУКОЙЛа цены стали выше, то нужно заправляться там, где цены ниже. У нас ведь в республике АЗС больше, чем надо! У некоторых сложилось ошибочное мнение, что только на АЗС ЛУКОЙЛа качество. Это не соответствует действительности. У других АЗС качество не хуже. Продолжая заправляться после повышения цен, мы поддерживаем их повышение цен. Они думают, что так и надо, — заявил Гилязиев.

После этого Гилязиев зачитал поступившее в апреле обращение некоего гражданина Татарстана — довольно желчное — о повышении цен на одной из АЗС ЛУКОЙЛа. Обратившийся задавался вопросом о работе соглашений о заморозке цен и призывал вернуть на той заправке прежнюю цену на бензин.

Гораздо позже, 6 декабря, ЛУКОЙЛ обратился к властям Татарстана о необходимости повышения зимнего ДТ до уровня в 47,9 рубля, рассказал Гилязиев.

— Они ссылались на то, что отпускные цены дизельного топлива повышаются. Мы им ответили, что ЛУКОЙЛ добывает на территории России 60 млн тонн нефти, имеет четыре завода, туда поставляются не с каких-то других, а со своих заводов. Отпускные цены они назначают сами. Исходя из этих соображений, мы не рекомендовали повышение цен на дизельное топливо.

В пресс-службе ЛУКОЙЛа пока не прокомментировали «Реальному времени» заявления Гилязиева.