«Рубин» представил Леонида Слуцкого в качестве главного тренера

Леонид Слуцкий стал главным тренером «Рубина», об этом объявило руководство клуба на своем официальном сайте.

Слуцкий подписал контракт с ФК «Рубин» на пять лет.

В штаб также вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес, ранее работавшие в клубе с Курбаном Бердыевым и Романом Шароновым.

Ранее «Рубин» опубликовал в «Твиттере» гиф-анимацию с тренером Леонидом Слуцким, сидящим в кресле-качалке.

