Управление по обеспечению рационального использования и качества ТЭР в РТ
Общая информация
Государственное бюджетное учреждение «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан» действует с 2005 года. Учреждение выполняет организационно-технические мероприятия в сфере рационального использования, повышения энергетической эффективности и обеспечения надлежащего качества ТЭР с учетом экономических, экологических и социальных последствий.
Руководитель - Гилязиев Роберт Файзиевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, г. Казань, ул. 8 Марта, 18
- Телефон: (843) 295-26-67
- Email: tru@mi.ru
- Сайт: http://ter.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 09.09.2017