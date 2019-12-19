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Яровинский назначен спортивным директором «Рубина»

18:37, 19.12.2019
Яровинский назначен спортивным директором «Рубина»
Фото: twitter.com/fcrk

Спортивным директором «Рубина» стал Олег Яровинский. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

При этом сообщается, что Цезарь Навас, возглавлявший селекционный отдел, сохранит свой пост.

Яровинский известен своей совместной работой с Леонидом Слуцким в футбольных клубах «Москва», «Крылья Советов» и ЦСКА, в которых он выполнял роль главы селекционного отдела и занимал пост спортивного директора.

В последние годы вместе со Слуцким он работал в английском «Халл Сити» и голландском «Витессе».

Напомним, ранее «Рубин» объявил о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера клуба.

СпортФутбол Татарстан
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