Яровинский назначен спортивным директором «Рубина»

Спортивным директором «Рубина» стал Олег Яровинский. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

При этом сообщается, что Цезарь Навас, возглавлявший селекционный отдел, сохранит свой пост.

Яровинский известен своей совместной работой с Леонидом Слуцким в футбольных клубах «Москва», «Крылья Советов» и ЦСКА, в которых он выполнял роль главы селекционного отдела и занимал пост спортивного директора.

В последние годы вместе со Слуцким он работал в английском «Халл Сити» и голландском «Витессе».

Напомним, ранее «Рубин» объявил о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера клуба.