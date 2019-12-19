Изольда Сахарова: «Мы ограждаем конкурс «Мисс Татарстан» от девушек легкого поведения»

Основатель модельного конкурса — о пропаганде естественной красоты, отсеве эскортниц и главных приоритетах состязания

Фото: Максим Платонов

В Казани завершили заключительный отборочный тур XXII Республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан-2020. Конкурсы и кастинги в городах и районах республики проходили в течение года. Победительницы зональных этапов смогут побороться за звание «Мисс Татарстан» в финале. Подробнее о том, как выбирают казанских красавиц, кого жюри не допускает даже к участию и каким карьерным лифтом может стать победа, — в интервью «Реальному времени» рассказала президент общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова.



Главное — не терять форму

— Изольда Генриевна, завершился заключительный отбор девушек на участие в конкурсе. Какие новые испытания у них впереди?



— Мы начинаем с ними работать, в процессе этой работы жюри продолжает их оценивать. Следующим этапом будет бьюти-раунд, он состоится 13 января и определит двух победительниц: «Мисс талант» и «Мисс бикини». Судьи выберут девушку с лучшей фигурой и девушку, которая наилучшим образом проявит свои способности — конкурсантки будут петь, танцевать, выступать в любых жанрах на сцене. Две эти девушки точно станут финалистками, остальные — продолжат подготовку: их ждут фотосессии, голосования на сайте, репетиционные процессы. С девушками работают различные специалисты: визажисты, парикмахеры, стилисты, режиссер и хореограф — вся команда. В финале мы, как всегда, ориентируемся на тридцатку лучших из этих девушек. Сейчас их у нас 49.

— Как проходили отборы на зональных уровнях, кто эти девушки по роду деятельности?

— Конкурсы проводились в вузах с нашим участием и присутствием в составе жюри, чтобы понимать, как была выбрана та или иная финалистка, и убедиться, что она действительно является лучшей. Также проводятся зональные конкурсы в республике. Победительницы этих конкурсов проходят в финальный этап. Сейчас они присоединились к тем девушкам, которые пришли к нам на заключительный кастинг. Если конкурсантка, даже победитель, теряет свою физическую форму (по внешним параметрам нужно соответствовать тем стандартам, которые требует конкурс), то она может и не попасть в финал конкурса. Финал конкурса проводится по традиционной схеме. Среди участниц есть и школьницы, и студентки в возрасте от 14 до 23 лет.

Фото Максима Платонова

Сходство лишь в тех же заданиях для конкурсанток. Это выход-визитка, выход в купальниках (красавица не может быть с некрасивой фигурой) и, конечно, очень серьезное испытание — конкурс «Поговорим» или, как мы его называем, «Блиц»

Раскрываем понятие истинной красоты, а не фальшивой

— Некоторые считают, что среди участниц конкурса есть девушки из эскорт-услуг. Это действительно так?

— Однозначно нет, мы ограждаем наш конкурс от девушек легкого поведения. Более того, мы пропагандируем только естественную красоту, т. е. никакие татуировки, проколы или еще какие-либо вмешательства в изменение своего облика не приветствуем. Наш конкурс направлен на то, чтобы создавать пример для подражания, он раскрывает понятие истинной красоты, а не какой-то надуманной, фальшивой, нечистой. Конкурс как раз пропагандирует только настоящую красоту.

Во всяком случае, если девушка вдруг как-то неправильно себя ведет, у нас многочисленное жюри и до нас эта информация все равно доходит. Конечно, как только появляется хоть какое-то сомнение в поведении той или иной конкурсантки, шансов на участие у нее нет никаких.

— В чем отличия кампании этого года, особенности?

— Каждый раз мы стараемся сделать финальное шоу интересным и непохожим на предыдущие. Сходство лишь в тех же заданиях для конкурсанток. Это выход-визитка, выход в купальниках (красавица не может быть с некрасивой фигурой) и, конечно, очень серьезное испытание — конкурс «Поговорим» или, как мы его называем, «Блиц». Девушки со сцены отвечают на вопросы. Это могут быть вопросы с юмором, каверзные вопросы и любые от жюри. Это помогает понять, насколько та или иная девушка достойна высокого титула.

Фото Максима Платонова

Наш конкурс, безусловно, богат призами и подарками. Конечно, наши победительницы получают и ювелирные украшения, и меха, и другие ценные призы

— Какие награды достанутся победительницам? Насколько велик призовой фонд в этом году?

— Мы же никогда не ставим в приоритет материальные ценности, чтобы к нам не шли те девушки, которые как раз ориентированы прежде всего на извлечение прибыли, эскорт и т. д. Здесь важен титул — это самое главное, и сам процесс конкурса, в ходе которого девушка совершенствуется. Мы стараемся ее подготовить, воспитать, повысить ее самооценку и показать этот пример окружающим.

Однако наш конкурс, безусловно, богат призами и подарками. Конечно, наши победительницы получают и ювелирные украшения, и меха, и другие ценные призы. У нас большая партнерская база, и партнеры вместе с нами формируют призовой фонд. Дирекция конкурса проводит колоссальную работу, и ни одна девушка никогда не уходит без подарка. Все, что возможно и невозможно, мы делаем. Но бывает так, что в каких-то конкурсах обозначается красивая сумма в награду, например, миллион рублей, но его можно получить только тогда, когда потратишь 5—6 миллионов… То есть миллион — это скидка и получается рекламный ход. Это не наш стиль, не наша тема абсолютно. Так достаточно часто происходит, хотя и не всегда. Есть достойные конкурсы и проводятся на достойном уровне. И мы делаем все по-настоящему, и призы у нас настоящие.

«Конкурс — не просто старт, а выстрел из пушки!»

— Для самих девушек участие в конкурсе дорого обходится по затратам?

— Для девушек нет никакого организационного сбора. Кроме того, мы их одеваем, размещаем и кормим. Они не платят ни за какие услуги по их подготовке. Единственное, что от них нужно — прийти на кастинг, взять с собой купальник и туфли.

Если наши девушки в дальнейшем едут на российские и международные конкурсы, мы их экипируем полностью, предоставляем все наряды, которые они с собой повезут. Создаем своим финалисткам все условия, чтобы они могли достойно выступить. Учим, как представить себя большой аудитории, продемонстрировать свои таланты и красоту. Создаем для них условия, чтобы они становились ярче и могли составить серьезную конкуренцию на российских и международных уровнях. Ну и, собственно говоря, имеем великолепные результаты! В этом году было несколько ярких побед на международных конкурсах, и обладательница титула «Мисс Татарстан — 2019» Ралина Арабова стала второй «Вице-мисс Россия — 2019»!

Фото Максима Платонова

В этом году было несколько ярких побед на международных конкурсах, и обладательница титула «Мисс Татарстан — 2019» Ралина Арабова стала второй «Вице-мисс Россия — 2019»

— Таким образом, конкурс — хороший старт для дальнейшей карьеры девушек?

— Конечно, он служит социальным лифтом для победительниц. Причем девушка необязательно должна стать моделью. Если она захочет, перед нею — широчайшие возможности. Мы все для этого делаем. Конкурс — это не просто старт, а выстрел из пушки! Но самое главное — все те навыки, которые девушки приобретают, пригодятся им любой сфере деятельности, кем бы они ни захотели стать в будущем. Потому что умение быть красивым, умение быть коммуникабельным, правильно разговаривать, красиво двигаться, уместно одеваться — все эти знания и умения нужны человеку в любой сфере. Какой бы он ни был образованный, если этот человек внешне непривлекателен, неопрятен, у него будет меньше возможностей для продвижения по карьере. Чем человек умнее, тем больше он понимает, что должен уделять время и своему имиджу. Девушки становятся счастливее, когда ощущают себя уверенными и конкурентоспособными в жизни.