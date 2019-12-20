Следком раскрыл личность открывшего стрельбу у здания ФСБ в Москве

Следственный комитет России раскрыл личность открывшего стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке. Им оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров.

«В ходе расследования установлена личность нападавшего, это 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров», — передает «РИА Новости» слова официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Следователи изучают все обстоятельства произошедшего, в том числе данные о нападавшем и причины.

Напомним, информация о том, что Манюров может быть предполагаемым преступником, появилась в СМИ минувшей ночью. Официального подтверждения этому не давалось.

