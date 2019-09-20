Фарид Мухаметшин: «Будем смотреть инициативы вне партийной окраски»

Сегодня обновленный парламент выбрал политического тяжеловеса Фарида Мухаметшина спикером, Геннадия Емельянова — в Совет Федерации, а депутат от ЛДПР приостановил членство в партии после критики Жириновского

Как и ожидалось, председателем Государственного совета РТ нового созыва вновь избран Фарид Мухаметшин, известный на российской политической арене свыше 20 лет как старейший лоббист интересов республики. Слабую конкуренцию ему пытался составить лидер КПРФ Хафиз Миргалимов, но при подавляющем парламентском большинстве «Единой России» его кандидатура провалилась. Однако он собрал в свою пользу все голоса непарламентских партий — к шести голосам от родной КПРФ присоединились представители ЛДПР, «Справедливой России» и «Партии Роста», что красноречиво свидетельствует об их готовности объединяться в альянсы против «Единой России». Впрочем, спикер Госсовета заявил, что намерен консолидировать партийные объединения.

Парламентский аншлаг



Татарстанский парламент нового созыва традиционно начался с выборов председателя Госсовета, которые изначально были лишены какой-либо занимательной интриги. Незадолго до первого заседания стало известно, что кандидатура Фарида Мухаметшина, который более 20 лет возглавляет Госсовет, вновь будет выдвинута оргкомитетом на новый срок. И понятно, что реальной альтернативы политическому тяжеловесу, поддерживающему доверительные отношения с президентом РТ Рустамом Миннихановым, в республике просто нет.

Несмотря на это, на утреннем заседании был аншлаг, что называется, «все билеты проданы заранее». Свободных мест не оказалось ни в самом зале заседания, ни в бельэтаже, поэтому уже за 10 минут до начала высокопоставленные чиновники рассаживались не по отведенным местам, а просто где не занято. Открыл заседание старейший депутат — 73-летний Марат Галеев, как только в зал вошел Рустам Минниханов. Он расположился в кресле президиума на правах почетного гостя.

Галеев сразу отметил, что парламент обновился почти наполовину (точнее на 48%, общий состав — 100 человек, — прим. ред.). И на правах старожила провел для новичков краткий инструктаж, как пользоваться электронной картой для голосования и планшетами для просмотра документов в электронном виде. Это было сделано не просто так: важно, чтобы выборы спикера Госсовета нового созыва не сорвались по техническим причинам.

Два рулевых: «Единая Россия» и КПРФ

Марат Галеев объявил, что своих кандидатов на пост председателя выдвинули две парламентские фракции — «Единая Россия» и КПРФ, преодолевшие пятипроцентный барьер. К слову, представительство последней выросло в два раза: вместо прежних трех мест в парламенте им досталось шесть. Наряду с ними в в парламент вошли представители ЛДПР, «Справедливой России», «Партии Роста». В общей сложности им досталось около 13 мест, что достаточно ново для прежнего консервативного парламента.

«Единая Россия» выдвинула кандидатуру Фарида Мухаметшина, а КПРФ — Хафиза Миргалимова.

Бедных стало вдвое больше

Первое слово предоставили коммунисту (в алфавитном порядке). В присущей ему лозунговой манере он заявил, что Россия находится в глубоком кризисе, а количество бедных в стране увеличилось в два раза — до 24 млн человек. «И в Татарстане — их немало», — уклончиво заметил он.

И обрушился с критикой на введение в республике имущественного ценза для бедных. «Мы сами их определили, когда установили норматив в 40 метров (жилья) и отменили бесплатный проезд», — возмущался. Он считает, что надо вернуть льготы такой категории граждан, как «дети войны».

От критики социальной политики перешел к избитой теме несправедливости межбюджетных отношений с РФ. «865 млрд рублей Татарстан отправляет в Москву, и только 240 млрд рублей оставляет себе», — указал он. Отдельный камешек бросил в огород депутатов-молчунов, которые заседают в парламенте не один срок, но не участвуют в в реальной работе, после чего его попросили заканчивать выступление. В завершение речи Миргалимов примирительно призвал власти сохранить социально-экономическое положение республике на нынешнем уровне, чтобы не было хуже.

Спикер — над схваткой

Фарид Мухаметшин попытался встать над политической схваткой, изначально взяв линию на нейтральное равноудаленное отношение во всем политическим силам. По его словам, выборы прошли в условиях реальной конкуренции, образовались две основные политические две фракции — «Единая Россия» и КПРФ, продолжат работу депутатские группы «ТНВ» и объединение женщин — «Милосердие». По мысли Мухаметшина, это покажет пример политической демократии другим регионам.

В качестве кандидата Фарид Мухаметшин заверил, что намерен гарантировать, что любые конструктивные инициативы будут рассматриваться вне зависимости от партийной принадлежности. «Одной из главных задач вижу сплочение и консолидацию парламентского сообщества», — сообщил он. По его словам, работа начинается не с чистого листа, предшественниками заложена хорошая база, только в пятом созыве принято 573 закона. Он призвал планировать законотворческую работу «на системной основе» и «минимизировать» ситуативное реагирование на различные процессы.

В итоге за него проголосовали 88 депутатов, двое воздержалось, шесть — против. За Хафиза Миргалимова было отдано 13 голосов, 81 — против.

Тут же были избраны вице-спикеры татарстанского парламента. Как и ожидалось, новым вице-спикером стал Марат Ахметов, экс-вице-премьер — министр сельского хозяйства РТ, который сменил на этом посту Римму Ратникову. Остальные два вице-спикера остались прежними — это Юрий Камалтынов, который работал в парламенте третьего, пятого и шестого созыва, а также Татьяна Ларионова. Секретарем переизбрана Лилия Маврина.

Представитель ЛДПР сдает партбилет?

После перерыва парламент избрал Геннадия Емельянова в Совет Федерации от Татарстана. В структуре Госсовета увеличилось до восьми количество комитетов. Альберт Хабибуллин возглавил комитет по госстроительсту и местному самоуправлению, Леонид Якунин — комитет по бюджету, налогам и финансам. Руководить комитетом по экономике, инвестициям и предпринимательству будет Ринат Шафигуллин, комитетом по жилищной политике и инфраструктурному развитию — Александр Тыгин. Главой комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике стал Азат Хамаев, председателем Комитета по законности и правопорядку — Шакир Ягудин. Непростой комитет по социальной политике достался Светлане Захаровой, а комитет по образованию, культуре, науке, и национальным вопросам — Айрату Зарипову.

Комитет по госстроительству и местному самоуправлению рассмотрел кандидатуру Геннадия Емельянова для наделения полномочиями члена Совета Федерации РФ от Татарстана. С 1999 года Геннадий Емельянов работал на руководящих должностях в администрациях муниципальных образований, в Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске. 87 депутатов тайным голосованием поддержали кандидатуру Геннадия Емельянова, который и представит республику в Совете Федерации РФ.

В президиум Госсовета РТ VI созыва по должности вошли Фарид Мухметшин, Марат Ахметов, Юрий Камалтынов, Татьяна Ларионова, Лилия Маврина. Кроме того, в состав президиума избрали Хафиза Миргалимова, Рустама Мухамадеева, Альбину Насырову, Николая Савицких, Алексея Созинова, Рамиля Тухватуллина, Шакира Ягудина, Леонида Якунина.

Комиссию по установлению идентичности текстов законов РТ на татарском и русском языках возглавила Римма Ратникова. Комиссию по соблюдению правил этики депутатов — Марат Ахметов. Контролировать достоверность сведений о доходах депутатов, об их имуществе и обязательствах имущественного характера в Госсовете будет комиссия под руководством Юрия Камалтынова.

В число 20 депутатов, работающих на профессиональной основе, входят председатель Госсовета, его заместители, секретарь парламента республики, а также председатели комитетов и их заместители. Кроме них, на освобожденной основе изъявили желание работать еще восемь человек. Депутаты утвердили кандидатуры Рината Гайзатуллина, Хафиза Миргалимова, Камиля Нугаева, Риммы Ратниковой, Людмилы Рыбаковой, Камиля Садриева, Тахира Хадеева, Александра Чубарова. В связи с увеличением комитетов Госсовета депутаты поддержали предложение — увеличить число работающих на профессиональной основе с 20 до 22 человек.

В заключение заседания депутат от ЛДПР Эдуард Шарафиев заявил о приостановлении членства в партии в связи с высказыванием Владимира Жириновского о Татарстане:

— О неприемлемости таких заявлений я уже высказывался 13 сентября на пресс-конференции. В мой адрес появились неоднозначные заявления, что я не понимаю политику партии. Это показало, что не все в партии слышат голос с земли. В этой ситуации приостанавливаю членство в партии. Работу в Госсовете буду проводить в интересах избирателей и республики.

В ответ на это заявление Фарид Мухаметшин подчеркнул, что такое право у члена партии есть, и предложил не открывать дискуссию на тему, в которой оценки всем высказываниям уже давно дали. Затем депутаты продолжили работу во вновь созданных комитетах парламента.