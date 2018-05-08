Емельянов Геннадий Егорович
Общая информация
Родился 1 Января 1957 в пос.Карамалинка Заинского района РТ.
Образование:
1987 год — Казанский химико-технологический институт
Трудовая деятельность:
1974 — 1979 гг. – автослесарь пассажирского автотранспортного объединения г. Нижнекамска
1979 — 1987 гг.- автотранспортные предприятия г. Нижнекамска
1987 — 1999 гг. — главный инженер, директор автотранспортной колонны ПО «Камэнергостройпром»
1999 — 2004 гг.- первый заместитель главы администрации г. Набережные Челны
2004 — 2006 гг. — глава администрации Зеленодольского района и города Зеленодольска
2006 — 2009 гг. — глава муниципального образования Зеленодольский муниципальный район, председатель Совета Зеленодольского муниципального района
2009 — 2010 гг. — министр транспорта и дорожного хозяйства РТ
С мая 2010 года — руководитель исполкома Елабужского района
С 15 октября 2010 года — мэр г. Елабуга
С 19 октября 2010 года — глава Елабужского муниципального района
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Елабуга
- Адрес: 423603, г. Елабуга, пр. Нефтяников, 30
- Телефон: (85557) 3-11-76
- Email: alabuga@tatar.ru
- Сайт: www.elabugacity.ru
Дата последнего обновления: 08.05.2018