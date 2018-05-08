Емельянов Геннадий Егорович

Общая информация

Родился 1 Января 1957 в пос.Карамалинка Заинского района РТ.

Образование:



1987 год — Казанский химико-технологический институт



Трудовая деятельность:



1974 — 1979 гг. – автослесарь пассажирского автотранспортного объединения г. Нижнекамска

1979 — 1987 гг.- автотранспортные предприятия г. Нижнекамска

1987 — 1999 гг. — главный инженер, директор автотранспортной колонны ПО «Камэнергостройпром»

1999 — 2004 гг.- первый заместитель главы администрации г. Набережные Челны

2004 — 2006 гг. — глава администрации Зеленодольского района и города Зеленодольска

2006 — 2009 гг. — глава муниципального образования Зеленодольский муниципальный район, председатель Совета Зеленодольского муниципального района

2009 — 2010 гг. — министр транспорта и дорожного хозяйства РТ

С мая 2010 года — руководитель исполкома Елабужского района

С 15 октября 2010 года — мэр г. Елабуга

С 19 октября 2010 года — глава Елабужского муниципального района

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