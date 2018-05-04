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Гайзатуллин Ринат Рауфович

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Гайзатуллин Ринат Рауфович Фото: gossov.tatarstan.ru

Общая информация

Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Родился в с. Новые Тинчали Буинского района Республики Татарстан. Окончил Казанский государственный ветеринарный институт (1980 г.), Казанский финансово-экономический институт (2001 г.).

Трудовая деятельность:

1980 — 1982 гг. — зоотехник отдела животноводства Минсельхоза ТАССР.
1982 по 1991 гг. — начальник производственно-технического отдела, главный технолог, главный инженер Республиканского объединения «Татарское» по кормопроизводству.
1991 по 1998 гг. — начальник отдела сбыта, вице-президент по заготовкам скота, первый заместитель президента ХК «Мясная промышленность Татарстана».
1998 г. — начальник отдела финансирования министерства финансов РТ, генеральный директор ОАО «Мясная промышленность Татарстана».
1999 по 2004 гг. — народный депутат РТ.
1999 по 2012 гг. — генеральный директор ОАО «Казанский мясокомбинат».
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Депутат Государственного Совета по республиканскому округу, член политической партии «Единая Россия», член комитета Государственного совета по экологии, природным ресурсам и землепользованию.

Заслуженный работник сельского хозяйства.

Награжден медалью «Лауреат Всероссийского выставочного центра». Победитель Республиканского общественного конкурса «Руководитель года-2004» в номинации «Лучший руководитель предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1
  • Телефон: (843) 267 64 71
  • Email: ecolog@gossov.tatarstan.ru; Rinat.Gayzatullin@tatar.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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