Зарипов Айрат Ринатович

Фото: Максим Платонов

Общая информация

Родился 8 августа 1962 г. в г. Казань.

Образование:

1984 год — Казанский государственный педагогический институт (по специальности физик)

1995 год — Казанский финансово-экономический институт (менеджмент).

Трудовая деятельность:



1984 г. — преподаватель в СПТУ-2 г. Казани.

1984 г. — секретарь комитета ВЛКСМ КПТУ управления общественного питания при Совете Министров ТАССР.

1987 — 1988 гг. — секретарь комитета ВЛКСМ Казанского трамвайно-троллейбусного управления

1988 по 1991 гг. — второй секретарь Приволжского РК ВЛКСМ г. Казани.



1991 по 1994 гг. — председатель Комитета по делам детей и молодежи администрации Приволжского района г.Казани.

1994 по 2002 гг. — начальник отдела, начальник управления по связям с общественными организациями и СМИ в администрации города Казани.

С 2002 г. – руководитель Пресс-службы Президента Республики Татарстан.

2010 по 2015 гг. – руководитель Управления Роскомнадзора по Республике Татарстан.



С 16 января 2015 года — руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Государственный советник Российской Федерации 2 класса.

Награжден медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2003 г.), медалью «В память тысячелетия Казани» (2005 г.), медалью Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружества» (2009 г.), медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2010 г.), Орденом Дружбы (2013 г.), Памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014 г.); Памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» (2014 г.); Памятным знаком «25 лет Пенсионному Фонду Российской Федерации» (2015 г.); Медалью «За доблестный труд» (2017 г.)



Удостоен звания «Заслуженный работник культуры РТ» (2007 г.).



Имеет благодарность Президента Российской Федерации (2014 г.), министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (2011г.), благодарности руководителя Роскомнадзора (2 благодарности в 2010г., 1 – в 2011г., 2 – в 2012г.).



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