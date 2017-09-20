Комитет Гос Совета РТ по образованию,культуре,науке и национальным вопросам
Общая информация
Комитет осуществляет законопроектную работу, предварительное рассмотрение и подготовку вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета Республики Татарстан, контроль за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного Совета Республики Татарстан по следующим основным направлениям:
1) культура и искусство;
2) сохранение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан;
3) сохранение и развитие национальной самобытности татарского народа и представителей других народов, проживающих на территории Республики Татарстан;
4) вопросы архивного и библиотечного дела;
5) вопросы охраны объектов культурного наследия Республики Татарстан;
6) развитие народных художественных промыслов и ремесел;
7) взаимодействие со средствами массовой информации;
8) наука и научная деятельность;
9) образование;
10) национальная политика и межнациональные отношения;
11) национально-культурные организации и религиозные объединения;
12) иные вопросы, отнесенные к ведению комитета.
Руководитель - Валеев Разиль Исмагилович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1
- Телефон: (843) 267-64-51
- Email: nauka@gossov.tatarstan.ru
- Сайт: http://www.gossov.tatarstan.ru/komitet/show/9
Дата последнего обновления: 20.09.2017