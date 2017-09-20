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Комитет Гос Совета РТ по образованию,культуре,науке и национальным вопросам

Общая информация

Комитет осуществляет законопроектную работу, предварительное рассмотрение и подготовку вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета Республики Татарстан, контроль за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного Совета Республики Татарстан по следующим основным направлениям:

1) культура и искусство;

2) сохранение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан;

3) сохранение и развитие национальной самобытности татарского народа и представителей других народов, проживающих на территории Республики Татарстан;

4) вопросы архивного и библиотечного дела;

5) вопросы охраны объектов культурного наследия Республики Татарстан;

6) развитие народных художественных промыслов и ремесел;

7) взаимодействие со средствами массовой информации;

8) наука и научная деятельность;

9) образование;

10) национальная политика и межнациональные отношения;

11) национально-культурные организации и религиозные объединения;

12) иные вопросы, отнесенные к ведению комитета.

Руководитель - Валеев Разиль Исмагилович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1
  • Телефон: (843) 267-64-51
  • Email: nauka@gossov.tatarstan.ru
  • Сайт: http://www.gossov.tatarstan.ru/komitet/show/9

Дата последнего обновления: 20.09.2017

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