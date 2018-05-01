Маврина Лилия Николаевна

Общая информация

Секретарь Государственного Совета РТ

Родилась в Казани. Окончила Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева по специальности «инженер-системотехник» (1988 г.). Владеет немецким языком.

1988 по 1989 гг. — заместитель секретаря Казанского авиационного института им. А.Н.Туполева по организационной работе.

1989 по 1995 гг. — ассистент, старший преподаватель кафедры ЭВМ Казанского авиационного института им. А.Н.Туполева.

1995 по 1998 гг. — главный специалист, заместитель начальника Управления социальной защиты малоимущих слоев населения администрации г. Казани.

1998 по 2000 гг. — заместитель Префекта — руководитель аппарата в префектуре историко-культурной заповедной территории «Иске татар бистесе» («Старо-Татарская слобода»).

2000 по 2003 гг. — заместитель начальника Управления культуры г. Казани.

2003 по 2004 гг. — начальник Управления культуры г. Казани.

2004 по 2006 гг. — заместитель руководителя аппарата — начальник организационно-аналитического отдела администрации г. Казани.

2006 по 2007 гг. — заместитель руководителя аппарата — начальник организационного управления исполнительного комитета муниципального образования г. Казани.

2007 по 2009 гг. — председатель Избирательной комиссии муниципального образования г. Казани.

март 2009 г. — секретарь Государственного Совета Республики Татарстан.

Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете РТ, член Президиума Государственного Совета РТ.

Кандидат экономических наук.

Действительный муниципальный советник второго класса (2006 г.).

Награждена медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).

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