Комитет Гос Совета РТ по социальной политике

Общая информация

Комитет осуществляет законопроектную работу, предварительное рассмотрение и подготовку вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета Республики Татарстан, контроль за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного Совета Республики Татарстан по следующим основным направлениям:



1) здравоохранение, физическая культура и спорт;

2) трудовые отношения, занятость населения, охрана труда;

3) социальная защита и социальное обеспечение отдельных категорий граждан (за исключением вопросов, связанных с пенсионным обеспечением государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и лиц, занимающих государственные и муниципальные должности);

4) охрана семьи, материнства, отцовства и детства;

5) вопросы деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан;

6) демографическая и молодежная политика;

7) иные вопросы, отнесенные к ведению комитета.

Руководитель - Захарова Светлана Михайловна

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