Комитет Гос Совета РТ по социальной политике
Общая информация
Комитет осуществляет законопроектную работу, предварительное рассмотрение и подготовку вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета Республики Татарстан, контроль за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного Совета Республики Татарстан по следующим основным направлениям:
1) здравоохранение, физическая культура и спорт;
2) трудовые отношения, занятость населения, охрана труда;
3) социальная защита и социальное обеспечение отдельных категорий граждан (за исключением вопросов, связанных с пенсионным обеспечением государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и лиц, занимающих государственные и муниципальные должности);
4) охрана семьи, материнства, отцовства и детства;
5) вопросы деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан;
6) демографическая и молодежная политика;
7) иные вопросы, отнесенные к ведению комитета.
Руководитель - Захарова Светлана Михайловна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1
- Телефон: (843) 267-64-61
- Email: social@gossov.tatarstan.ru
- Сайт: http://www.gossov.tatarstan.ru/komitet/show/8
Дата последнего обновления: 20.09.2017