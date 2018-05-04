Шафигуллин Лутфулла Нурисламович

Общая информация

Генеральный директор ПАО «Таттелеком», президент баскетбольного клуба «Казаночка», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Родился в с. Симетбаш Арского района ТАССР. Окончил Камышинское высшее военное строительно-командное училище по специальности «военный строитель»(1975 г.), Международную академию менеджмента, квалификация «финансовый менеджмент» (1992 г.), Челябинский государственный университет по специальности «финансы и кредит» (1999 г.), Поволжскую государственную академию телекоммуникаций и информатики по специальности «многоканальные телекоммуникационные системы».

Трудовая деятельность:

1975 — 1991 гг. — служба в рядах Вооруженных сил.

1993 — 1998 гг. — заместитель генерального директора ПО «Татмясопром», вице-президент холдинговой компании «Мясная промышленность Татарстана».

1998 — 2001 гг. — первый заместитель государственного комитета РТ по управлению государственным имуществом.

2001 — 2006 гг. — первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ.

С 2006 г. — генеральный директор ПАО «Таттелеком».

С 2009 г. — депутат Госсовета Республики Татарстан четвертого созыва.

С 2011 г. — президент баскетбольного клуба «Казаночка».

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Заслуженный экономист РТ.

Академик Международной академии связи.

Заслуженный работник связи Российской Федерации (2014 г.).

Многократный победитель конкурсов «Руководитель года», «Благотворитель года».

Награжден почетной грамотой Республики Татарстан, медалями «За доблестный труд», «Патриот России», «За безупречную службу» второй, третьей степеней, «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани», «XXII Олимпийские зимние игры в Сочи 2014». Внесен в Книгу Почета г. Казани.

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