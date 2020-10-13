Насырова Альбина Мунировна
Общая информация
Родилась 26 января 1986 года в г. Казани.
Образование
2008 г. — окончила Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина.
Трудовая деятельность
1999–2007 гг. — корреспондент, ведущая в АО «Телерадиокомпания «Новый Век».
С 2012 г. — генеральный директор АНО «Общеобразовательная организация Бала-Сити».
С 2018 г. — генеральный директор АНО «Общеобразовательная организация «Школа Новых Технологий»".
С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул. Лево-Булачная, 14А
- Телефон: (843) 255-50-50
- Email: school@balacity.ru
- Сайт: https://www.balacity.ru/
Дата последнего обновления: 13.10.2020