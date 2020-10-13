Список персон

Насырова Альбина Мунировна

Образование и наука
Насырова Альбина Мунировна
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родилась 26 января 1986 года в г. Казани.

Образование

2008 г. — окончила Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина.

Трудовая деятельность

1999–2007 гг. — корреспондент, ведущая в АО «Телерадиокомпания «Новый Век».
С 2012 г. — генеральный директор АНО «Общеобразовательная организация Бала-Сити».
С 2018 г. — генеральный директор АНО «Общеобразовательная организация «Школа Новых Технологий»".
С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Казань, ул. Лево-Булачная, 14А
  • Телефон: (843) 255-50-50
  • Email: school@balacity.ru
  • Сайт: https://www.balacity.ru/

Дата последнего обновления: 13.10.2020

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