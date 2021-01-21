Рыбакова Людмила Николаевна

Общая информация

Родилась 18 августа 1974 в года в Нефтекумске Ставропольского края.

Образование

1997 г. —окончила Елабужский государственный педагогический институт по специальности «биология и основы сельского хозяйства».

Трудовая деятельность

1994-2002 гг. — воспитатель продленного дня, учитель биологии СОШ №5 г. Елабуга.

2002-2004 гг. — заместитель директора социального приюта для детей и подростков «Новый дом».

2004-2009 гг. — директор социального приюта для детей и подростков «Новый дом».

2009-2010 гг. — начальник управления социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в Елабужском муниципальном районе.

2010-2012 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета Елабужского муниципального района по социальным вопросам.

2012-2014 гг. — директор государственного бюджетного учреждения «Центр занятости населения города Елабуга».

С ноября 2014 г. — заместитель руководителя исполнительного комитета Елабужского муниципального района по социальным вопросам.

С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.

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