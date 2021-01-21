Рыбакова Людмила Николаевна
Общая информация
Родилась 18 августа 1974 в года в Нефтекумске Ставропольского края.
Образование
1997 г. —окончила Елабужский государственный педагогический институт по специальности «биология и основы сельского хозяйства».
Трудовая деятельность
1994-2002 гг. — воспитатель продленного дня, учитель биологии СОШ №5 г. Елабуга.
2002-2004 гг. — заместитель директора социального приюта для детей и подростков «Новый дом».
2004-2009 гг. — директор социального приюта для детей и подростков «Новый дом».
2009-2010 гг. — начальник управления социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в Елабужском муниципальном районе.
2010-2012 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета Елабужского муниципального района по социальным вопросам.
2012-2014 гг. — директор государственного бюджетного учреждения «Центр занятости населения города Елабуга».
С ноября 2014 г. — заместитель руководителя исполнительного комитета Елабужского муниципального района по социальным вопросам.
С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420270, пл. Свободы, 1
- Телефон: (843) 267-64-51
- Email: nauka.gsrt@tatar.ru
Дата последнего обновления: 21.01.2021