Список персон

Камалтынов Юрий Зимелевич

Камалтынов Юрий Зимелевич Фото: gossov.tatarstan.ru

Общая информация

Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва.

Родился 11 марта 1957 года в Казани.

Образование:

1980г. — Казанский химико-технологический институт, в 1994 году — Казанский государственный медицинский институт. Специальность- инженер химик-технолог

Трудовая деятельность:

1980-1986 гг. работал в производственном объединении «Органический синтез» — начальником смены, заместителем, а затем — секретарем комитета комсомола, заместителем секретаря парткома.

С 1986 по 1990 год — на партийной работе, с 1990 по 1992 год возглавлял лабораторию социологических исследований Татарского института усовершенствования учителей.

В 1992-1996 гг. работал на ответственных должностях в администрации Московского района г. Казани, в Министерстве социального обеспечения, в аппарате Госсовета РТ.

С 1996 года по 2004 г. работал первым заместителем министра социальной защиты РТ.

В марте 2004 г. избран депутатом Государственного Совета по республиканскому округу от политической партии «Единая Россия».

В 2004-2005 гг. — заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

В 2005-2013 гг. — Руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан.

В 2010 – 2013 гг. — полномочный представитель Президента РТ в Государственном Совете РТ.

2013-2014 Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан.

с 1 октября 2014 года – заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва.

Государственные награды:

  • звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Республики Татарстан» (2001);
  • медаль «В память 1000-летия Казани» (2005);
  • орден Дружбы (2007);
  • Благодарственное письмо Президента Республики Татарстан (2007);
  • Благодарственное письмо Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском ФО (2008);
  • медаль Республики Татарстан «За доблестный труд» (2012).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Телефон: (843) 267-63-21
  • Email: Yuriy.Kamaltynov@tatar.ru
  • Сайт: http://gossov.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 01.05.2018

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