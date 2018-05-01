Камалтынов Юрий Зимелевич

Общая информация

Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва.



Родился 11 марта 1957 года в Казани.

Образование:

1980г. — Казанский химико-технологический институт, в 1994 году — Казанский государственный медицинский институт. Специальность- инженер химик-технолог

Трудовая деятельность:

С 1986 по 1990 год — на партийной работе, с 1990 по 1992 год возглавлял лабораторию социологических исследований Татарского института усовершенствования учителей.



В 1992-1996 гг. работал на ответственных должностях в администрации Московского района г. Казани, в Министерстве социального обеспечения, в аппарате Госсовета РТ.



С 1996 года по 2004 г. работал первым заместителем министра социальной защиты РТ.



В марте 2004 г. избран депутатом Государственного Совета по республиканскому округу от политической партии «Единая Россия».



В 2004-2005 гг. — заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.



В 2005-2013 гг. — Руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан.



В 2010 – 2013 гг. — полномочный представитель Президента РТ в Государственном Совете РТ.



2013-2014 Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан.



с 1 октября 2014 года – заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва.



Государственные награды:



звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Республики Татарстан» (2001);

медаль «В память 1000-летия Казани» (2005);

орден Дружбы (2007);

Благодарственное письмо Президента Республики Татарстан (2007);

Благодарственное письмо Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском ФО (2008);

медаль Республики Татарстан «За доблестный труд» (2012).

Дата последнего обновления: