Камалтынов Юрий Зимелевич
Общая информация
Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва.
Родился 11 марта 1957 года в Казани.
Образование:
1980г. — Казанский химико-технологический институт, в 1994 году — Казанский государственный медицинский институт. Специальность- инженер химик-технолог
Трудовая деятельность:1980-1986 гг. работал в производственном объединении «Органический синтез» — начальником смены, заместителем, а затем — секретарем комитета комсомола, заместителем секретаря парткома.
С 1986 по 1990 год — на партийной работе, с 1990 по 1992 год возглавлял лабораторию социологических исследований Татарского института усовершенствования учителей.
В 1992-1996 гг. работал на ответственных должностях в администрации Московского района г. Казани, в Министерстве социального обеспечения, в аппарате Госсовета РТ.
С 1996 года по 2004 г. работал первым заместителем министра социальной защиты РТ.
В марте 2004 г. избран депутатом Государственного Совета по республиканскому округу от политической партии «Единая Россия».
В 2004-2005 гг. — заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.
В 2005-2013 гг. — Руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан.
В 2010 – 2013 гг. — полномочный представитель Президента РТ в Государственном Совете РТ.
2013-2014 Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан.
с 1 октября 2014 года – заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва.
Государственные награды:
- звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Республики Татарстан» (2001);
- медаль «В память 1000-летия Казани» (2005);
- орден Дружбы (2007);
- Благодарственное письмо Президента Республики Татарстан (2007);
- Благодарственное письмо Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском ФО (2008);
- медаль Республики Татарстан «За доблестный труд» (2012).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Телефон: (843) 267-63-21
- Email: Yuriy.Kamaltynov@tatar.ru
- Сайт: http://gossov.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 01.05.2018