Список персон

Савицких Николай Владимирович

Промышленность

Общая информация

Родился 5 апреля 1960 года в Белгородской области.

1989 год — Ростовский государственный университет ( специальность «экономическая теория» )

2004 год — ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет» ( специальность «самолётостроение и вертолётостроение» )

Трудовая деятельность:

1977 — 1991 гг. — слесарь-сборщик, старший инженер, начальник бюро производственного планирования, начальник лаборатории, Таганрогский авиационный завод им. Дмитрова.
1991 — 1993 гг. — главный экономист, АО ПТСБ.
1993 — 2001 гг. — работа в коммерческих структурах.
2001 — 2007 гг. — исполнительный директор, генеральный директор, ОАО «ТАВИА»
2007 — 2008 гг. — исполнительный директор, ООО «АВИАКОР — Самарский авиазавод».
2009 — 2011 гг. — директор, ООО «РПИ».
2011 — 2013 гг. — директор дирекции программ специальной авиации, ОАО «ОАК».
С декабря 2013 г. — директор Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова" — филиала ПАО «Туполев».
С июня 2016 г. — первый заместитель генерального директора — директор Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова" — филиала ПАО «Туполев».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420036, г. Казань, ул. Дементьева, 1
  • Телефон: (843) 533-40-60
  • Email: orgkapo@mail.ru
  • Сайт: www.tupolev.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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