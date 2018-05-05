Савицких Николай Владимирович
Общая информация
Родился 5 апреля 1960 года в Белгородской области.
1989 год — Ростовский государственный университет ( специальность «экономическая теория» )
2004 год — ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет» ( специальность «самолётостроение и вертолётостроение» )
Трудовая деятельность:
1977 — 1991 гг. — слесарь-сборщик, старший инженер, начальник бюро производственного планирования, начальник лаборатории, Таганрогский авиационный завод им. Дмитрова.
1991 — 1993 гг. — главный экономист, АО ПТСБ.
1993 — 2001 гг. — работа в коммерческих структурах.
2001 — 2007 гг. — исполнительный директор, генеральный директор, ОАО «ТАВИА»
2007 — 2008 гг. — исполнительный директор, ООО «АВИАКОР — Самарский авиазавод».
2009 — 2011 гг. — директор, ООО «РПИ».
2011 — 2013 гг. — директор дирекции программ специальной авиации, ОАО «ОАК».
С декабря 2013 г. — директор Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова" — филиала ПАО «Туполев».
С июня 2016 г. — первый заместитель генерального директора — директор Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова" — филиала ПАО «Туполев».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420036, г. Казань, ул. Дементьева, 1
- Телефон: (843) 533-40-60
- Email: orgkapo@mail.ru
- Сайт: www.tupolev.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018