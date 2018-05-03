Созинов Алексей Станиславович
Общая информация
Ректор Казанского государственного медицинского университета, депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Родился в г. Чистополь. Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело» (1987 г.).
Трудовая деятельность:
В 1987 г. — врач-терапевт Тетюшинской центральной районной больницы.
1987 — 1989 гг. — учеба в ординатуре на кафедре инфекционных болезней КГМИ.
989 — 1992 гг. — учеба в аспирантуре на кафедре инфекционных болезней КГМИ.
1992 — 1994 гг. — ассистент кафедры инфекционных болезней КГМУ.
1994 — 1996 гг. — доцент кафедры инфекционных болезней КГМУ.
1996 — 2003 гг. — проректор по учебной работе КГМУ.
2002 г. — работа в составе кадрового совета Министерства здравоохранения РТ.
2003 — 2009 гг. — заведующий кафедрой биомедэтики и медицинского права КГМУ.
С 2003 г. — председатель Этического комитета при Министерстве здравоохранения РТ.
С 2006 г. — член Российского комитета по биоэтике при комиссии РФ по делам ЮНЭСКО, председатель форума комитетов по этике стран СНГ.
С 2007 г. — председатель Форума этических комитетов стран Содружества Независимых Государств.
С 2009 г. — ректор Казанского государственого медицинского университета.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Доктор медицинских наук, профессор.
Член редакционных советов журналов «Биоэтика» (г. Волгоград), «Медицинское право» (г. Москва), «Казанский медицинский журнал», «Неврологический вестник» (г. Казань).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 48/1
- Телефон: +7(843) 236-06-52
- Email: rector@kgmu.kcn.ru
Дата последнего обновления: 03.05.2018