Ягудин Шакир Шахмедович

Общая информация

Родился 24 января 1947 года в г. Батайск Ростовской области.

Образование:

1967 год — Ульяновский автомеханический техникум

1974 год -Казанский государственный университет им В.И.Ульянова-Ленина ( специальность «юриспруденция» )

Владеет немецким языком.

Трудовая деятельность:



В 1974 — 1983 гг. — инструктор организационного отдела, помощник председателя президиума Верховного совета ТАССР.

В 1983 — 1986 гг. — инструктор, заведующий сектором информации отдела организационно-партийной работы Татарского обкома КПСС.

В 1986 — 1987 гг. — заместитель министра юстиции ТАССР.

В 1987 — 1990 гг. — заведующий организационным отделом президиума Верховного Совета ТАССР, депутат Казанского горсовета.

В 1990 — 1991 гг. — член комитета конституционного надзора СССР.

В 1990 — 1995 гг. — заведующий отделом законодательства и правопорядка, заведующий юридическим отделом секретариата Верховного совета ТАССР (Госсовета РТ).

В 1995 — 2009 гг. — руководитель правовым управлением Аппарата Госсовета РТ.

В 2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва, председатель Комитета Государственного Совета РТ по законности и правопорядку.

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.



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