Ягудин Шакир Шахмедович
Общая информация
Родился 24 января 1947 года в г. Батайск Ростовской области.
Образование:
1967 год — Ульяновский автомеханический техникум
1974 год -Казанский государственный университет им В.И.Ульянова-Ленина ( специальность «юриспруденция» )
Владеет немецким языком.
Трудовая деятельность:
В 1974 — 1983 гг. — инструктор организационного отдела, помощник председателя президиума Верховного совета ТАССР.
В 1983 — 1986 гг. — инструктор, заведующий сектором информации отдела организационно-партийной работы Татарского обкома КПСС.
В 1986 — 1987 гг. — заместитель министра юстиции ТАССР.
В 1987 — 1990 гг. — заведующий организационным отделом президиума Верховного Совета ТАССР, депутат Казанского горсовета.
В 1990 — 1991 гг. — член комитета конституционного надзора СССР.
В 1990 — 1995 гг. — заведующий отделом законодательства и правопорядка, заведующий юридическим отделом секретариата Верховного совета ТАССР (Госсовета РТ).
В 1995 — 2009 гг. — руководитель правовым управлением Аппарата Госсовета РТ.
В 2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва, председатель Комитета Государственного Совета РТ по законности и правопорядку.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1, каб. 301
- Телефон: (843) 267-64-11
- Email: zakon@gossov.tatarstan.ru
- Сайт: http://www.gossov.tatarstan.ru/komitet/show/4
Дата последнего обновления: 04.05.2018