Захарова Светлана Михайловна
Общая информация
Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, председатель Комитета по социальной политике Государственного Совета РТ
Родилась 30 июля 1972 года в г. Набережные Челны.
Образование:
Казанский государственный медицинский институт (специальность «лечебное дело»)
Кемеровский государственный университет ( специальность «менеджер социальной сферы, страхования и здравоохранения»)
Трудовая деятельность:
В 1995 — 2005 гг. — депутат городского Совета г. Набережные Челны.
В 1999 — 2001 гг. — заместитель главного врача городской поликлиники №4 по совместительству со ставкой участкового терапевта, г. Набережные Челны.
В 2001 — 2009 гг. — главный врач городской поликлиники №4, г. Набережные Челны.
В 2005 — 2009 гг. — депутат городского Совета муниципального образования г. Набережные Челны.
В 2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва, председатель Комитета по социальной политике Государственного Совета РТ.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, председатель Комитета по социальной политике Государственного Совета РТ.
С ноября 2014 г. возглавляет комиссию по контролю за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1
- Телефон: (843) 267-64-61
- Email: social@gossov.tatarstan.ru
- Сайт: http://www.gossov.tatarstan.ru/komitet/show/8
Дата последнего обновления: 04.05.2018