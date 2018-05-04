Захарова Светлана Михайловна

Общая информация

Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, председатель Комитета по социальной политике Государственного Совета РТ



Родилась 30 июля 1972 года в г. Набережные Челны.

Образование:

Казанский государственный медицинский институт (специальность «лечебное дело»)

Кемеровский государственный университет ( специальность «менеджер социальной сферы, страхования и здравоохранения»)

Трудовая деятельность:



В 1995 — 2005 гг. — депутат городского Совета г. Набережные Челны.

В 1999 — 2001 гг. — заместитель главного врача городской поликлиники №4 по совместительству со ставкой участкового терапевта, г. Набережные Челны.

В 2001 — 2009 гг. — главный врач городской поликлиники №4, г. Набережные Челны.

В 2005 — 2009 гг. — депутат городского Совета муниципального образования г. Набережные Челны.

В 2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва, председатель Комитета по социальной политике Государственного Совета РТ.

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, председатель Комитета по социальной политике Государственного Совета РТ.

С ноября 2014 г. возглавляет комиссию по контролю за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения.

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