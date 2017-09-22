Комитет Гос Совета по экологии, природопользованию

Общая информация

Комитет Гос Совета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике осуществляет законопроектную работу, предварительное рассмотрение и подготовку вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета Республики Татарстан, контроль за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного Совета Республики Татарстан по следующим основным направлениям:



1) природные ресурсы и природопользование, в том числе недропользование, лесопользование и воспроизводство лесов, водопользование;

2) земельное законодательство;

3) охрана окружающей среды, в том числе охрана водных ресурсов, недр, почв, лесов, атмосферного воздуха, животного и растительного мира; особо охраняемые природные территории;

4) санитарно-эпидемиологическое благополучие населения;

5) защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

6) экологическая экспертиза;

7) охота и охотничьи хозяйства, рыбные хозяйства;

8) отходы производства и потребления;

9) экологическое образование и воспитание населения;

10) агропромышленный комплекс;

11) продовольственная политика;

12) садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан;

13) ветеринарное дело;

14) иные вопросы, отнесенные к ведению комитета.

Руководитель - Хадеев Тахир Галимзянович

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