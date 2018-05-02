Галеев Марат Гадыевич

Общая информация

Депутат Государственного совета РТ пятого созыва, председатель Комитета Государственного Совета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству

Родился в с. Муслюмово Республики Татарстан. Окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «экономист» (1968 г.).

Трудовая деятельность:

1963 — 1968 гг. — рабочий Казанского моторостроительного завода.

1968 — 1970 гг. — экономист в Министерстве финансов ТАССР.

1970 — 1989 гг. — преподаватель в Казанском педагогическом институте.

1990 -1991 гг. — секретарь Татарского рескома КПСС по идеологии.

1991- 1995 гг. — заместитель председателя Госкомитета по экономике РТ.

1995 — 2000 гг. — депутат Государственного Совета РТ.

2000 — 2004 гг. — депутат Государственного совета РТ второго созыва.

2004 — 2009 гг. — депутат Государственного совета РТ третьего созыва, руководитель депутатской группы «Татарстан — новый век» в Государственном совете РТ.

2009 — 2014 гг. — депутат Государственного совета РТ четвертого созыва, председатель Комитета Государственного Совета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

C октября 2010 г. — член совета при президенте Республики Татарстан по взаимодействию с международными финансовыми организациями.

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан 5-го созыва.

Кандидат экономических наук, доцент. Заслуженный экономист Республики Татарстан.

Награжден медалями РТ «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).

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