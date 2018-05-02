Галеев Марат Гадыевич
Общая информация
Депутат Государственного совета РТ пятого созыва, председатель Комитета Государственного Совета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству
Родился в с. Муслюмово Республики Татарстан. Окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «экономист» (1968 г.).
Трудовая деятельность:
1963 — 1968 гг. — рабочий Казанского моторостроительного завода.
1968 — 1970 гг. — экономист в Министерстве финансов ТАССР.
1970 — 1989 гг. — преподаватель в Казанском педагогическом институте.
1990 -1991 гг. — секретарь Татарского рескома КПСС по идеологии.
1991- 1995 гг. — заместитель председателя Госкомитета по экономике РТ.
1995 — 2000 гг. — депутат Государственного Совета РТ.
2000 — 2004 гг. — депутат Государственного совета РТ второго созыва.
2004 — 2009 гг. — депутат Государственного совета РТ третьего созыва, руководитель депутатской группы «Татарстан — новый век» в Государственном совете РТ.
2009 — 2014 гг. — депутат Государственного совета РТ четвертого созыва, председатель Комитета Государственного Совета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.
C октября 2010 г. — член совета при президенте Республики Татарстан по взаимодействию с международными финансовыми организациями.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан 5-го созыва.
Кандидат экономических наук, доцент. Заслуженный экономист Республики Татарстан.
Награжден медалями РТ «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1
- Телефон: +7(843) 267-64-41
- Email: reform@gossov.tatarstan.ru
- Сайт: http://gossov.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 02.05.2018