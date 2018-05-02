Мухамадеев Рустам Набиуллович

Общая информация

Заместитель генерального директора по кадрам и социальному развитию ПАО «Татнефть», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Родился в г. Альметьевск ТАССР. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности по специальности «технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений» (1977 г.).

Трудовая деятельность:

1970 — 1971 гг. — ученик, оператор ЦНИПР НГДУ «Елховнефть» ПО «Татнефть».

1972 — 1975 гг. — старший лаборант ТВФ МИНХ и ГП.

1975 — 1978 гг. — оператор, инженер по исследованию скважин ЦНИПР НГДУ «Елховнефть», ПО «Татнефть».

1978 — 1981 гг. — старший геолог Геолого-поисковой конторы Треста «Татнефтегазразведка» ПО «Татнефть».

1981 — 1985 гг. — инструктор промышленно-транспортного отдела Альметьевского ГК КПСС.

1985 — 1998 гг. — секретарь парткома, заместитель начальника по кадрам, быту и социальному развитию, заместитель начальника по социальному развитию, заместитель начальника по общим вопросам НГДУ «Елховнефть» ОАО «Татнефть».

1998 — 2001 гг. — начальник Альметьевского ремонтно-строительного управления ОАО «Татнефть».

С 2001 г. — заместитель генерального директора по кадрам и социальному развитию ОАО «Татнефть».

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Депутат Альметьевского объединенного Совета.

Кандидат социологических наук.

Награжден почетными грамотами РТ, Минэнерго РФ, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана».

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