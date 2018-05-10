Ратникова Римма Атласовна

Общая информация

Родилась 1 мая 1955 года д. Юлтимерово Лениногорского района ТАССР.

Образование:

1977 год — Казанский государственный университет ( специальность «журналист»)

Трудовая деятельность:

В 1977 — 1985 гг. — сотрудник редакции газеты «Комсомолец Татарии».

В 1985 — 1989 гг. — заместитель заведующего отделом Ленинского РК КПСС г. Казани, инструктор Казанского горкома КПСС.

В 1989 — 1998 гг. — главный редактор газеты «Комсомолец Татарии», «Молодежь Татарстана».

В 1998 — 2004 гг. — генеральный директор информационного агентства «Татар-информ».

С 1995 г. — председатель Союза журналистов РТ.

С 2004 г. — заместитель председателя Государственного Совета РТ.

В 2004 — 2009 гг. — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва.

С 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

С 2017 г. — представитель Государственного Совета РТ в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.

Награждена медалью «В память 1000-летия Казани».

Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Заслуженный работник культуры Республики Татарстан.

Входит в состав Координационного совета по делам соотечественников при Президенте Республики Татарстан.

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