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Ратникова Римма Атласовна

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Ратникова Римма Атласовна Фото: gossov.tatarstan.ru

Общая информация

Родилась 1 мая 1955 года д. Юлтимерово Лениногорского района ТАССР.

Образование:

1977 год — Казанский государственный университет ( специальность «журналист»)

Трудовая деятельность:

В 1977 — 1985 гг. — сотрудник редакции газеты «Комсомолец Татарии».
В 1985 — 1989 гг. — заместитель заведующего отделом Ленинского РК КПСС г. Казани, инструктор Казанского горкома КПСС.
В 1989 — 1998 гг. — главный редактор газеты «Комсомолец Татарии», «Молодежь Татарстана».
В 1998 — 2004 гг. — генеральный директор информационного агентства «Татар-информ».

С 1995 г. — председатель Союза журналистов РТ.

С 2004 г. — заместитель председателя Государственного Совета РТ.
В 2004 — 2009 гг. — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва.
С 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
С 2017 г. — представитель Государственного Совета РТ в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.

Награждена медалью «В память 1000-летия Казани».

Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Заслуженный работник культуры Республики Татарстан.

Входит в состав Координационного совета по делам соотечественников при Президенте Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Декабристов, 179 (Дом журналистов)
  • Телефон: (843) 555-85-11
  • Email: dom-jur@mail.ru
  • Сайт: www.sj-rt.ru

Дата последнего обновления: 10.05.2018

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