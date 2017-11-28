ТРО Всероссийская политическая партия Единая Россия
Общая информация
Партия была образована в 2001 году на базе партии «Единство», общественно-политической организации «Отечество» и движения «Вся Россия». Численность партии превышает 2 млн человек. Партия выступает за укрепление суверенитета России, повышение ее обороноспособности, патриотическое воспитание молодежи, развитие конкурентоспособной экономики, наращивание инвестиций и инноваций, развитие демократии и институтов гражданского общества и др. С 2005 г. действует молодежное крыло партии — «Молодая гвардия Единой России», членами которого являются более 150 тыс. человек.
Партия Единая Россия представлена в Республике Татарстан Казанским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и территориальными отделениями районов Республики Татарстан.
Руководитель в РТ — Мухаметшин Фарид Хайруллович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г. Казань, ул. М.Горького, 9
- Телефон: (843) 238-60-40
- Email: pressa@tatedinros.ru
- Сайт: www.tatarstan.er.ru
Дата последнего обновления: 28.11.2017