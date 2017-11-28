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ТРО Всероссийская политическая партия Единая Россия

Общая информация

Партия была образована в 2001 году на базе партии «Единство», общественно-политической организации «Отечество» и движения «Вся Россия». Численность партии превышает 2 млн человек. Партия выступает за укрепление суверенитета России, повышение ее обороноспособности, патриотическое воспитание молодежи, развитие конкурентоспособной экономики, наращивание инвестиций и инноваций, развитие демократии и институтов гражданского общества и др. С 2005 г. действует молодежное крыло партии — «Молодая гвардия Единой России», членами которого являются более 150 тыс. человек.

Партия Единая Россия представлена в Республике Татарстан Казанским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и территориальными отделениями районов Республики Татарстан.

Руководитель в РТ — Мухаметшин Фарид Хайруллович




Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, г. Казань, ул. М.Горького, 9
  • Телефон: (843) 238-60-40
  • Email: pressa@tatedinros.ru
  • Сайт: www.tatarstan.er.ru

Дата последнего обновления: 28.11.2017

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