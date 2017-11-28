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ТРО Коммунистическая партия РФ

Общая информация

КПРФ позиционирует себя как правопреемника КПСС на территории Российской Федерации. Является одной из трёх партий, участвовавших во всех выборах депутатов Государственной думы ФС РФ, и одной из двух партий, которые были представлены во всех семи созывах Государственной Думы. В настоящее время является одной из 14 партий, имеющих право без сбора подписей участвовать в выборах депутатов Государственной Думы РФ как по партийным спискам, так и по одномандатным округам.В структуре КПРФ функционируют 85 региональная организация, 2350 местных и 14 151 первичных отделений.

Татарстанское региональное отделение Коммунистической партии РФ вошло в состав в качестве регионального отделения в 2002 году.

Руководитель в РТ — Миргалимов Хафиз Гаязович


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Казань, ул. Дзержинского, 5, офис 201
  • Телефон: (843) 292-01-15
  • Email: trokprf@mail.ru
  • Сайт: www.tat-kprf.ru

Дата последнего обновления: 28.11.2017

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