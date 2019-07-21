Поволжская неделя: ДТП в Башкирии, задержание по делу о загрязнении нефти в «Дружбе» и «БДСМ» в Нижнем

События уходящих семи дней в ПФО

На прошедшей неделе в Башкирии перевернулся автобус из Татарстана — погибли шесть человек. Бывшего гендиректора «Самаратранснефть-Терминала» задержали в Вильнюсе, в Чувашии появились слухи об инфаркте главы региона Михаила Игнатьева, а арбитраж остановил банкротство предприятия «Оренбургуголь». Подробнее об этих и других событиях — в обзоре «Реального времени».

Башкортостан

Самым заметным событием недели стала трагедия на дороге Уфа — Инзер — Белорецк. В прошлое воскресенье на ней опрокинулся автобус King Long XMQ с туристами из Татарстана. Глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов предположил, что авария могла произойти из-за сильного дождя. В результате погибли шесть человек, пострадал 21 человек, из них — двое детей. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, которое позже взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета. Владелец компании-перевозчика ООО «ГК «Альтекс» Ильдар Фахразиев был допрошен. Водителя автобуса задержали и отправили под арест.

Любопытно, что врио главы Башкирии Радий Хабиров возложил часть ответственности на самих пассажиров. Он обратил внимание на непристегнутые ремни погибших пассажиров и выбор некачественного автобуса.



Тем временем супруга Хабирова Каринэ Аветисян уже набрала дорожных штрафов на 16,5 тысячи рублей. Как выяснило «Реальное время», именно такая сумма числится за полной тезкой жены «башлыка».

Каринэ Аветисян уже набрала дорожных штрафов на 16,5 тысячи рублей. Фото proufu.ru

«Башспирт» тем временем ответил на ролик уфимского блогера Андрея Потылицина — предприятие подало на него в суд и потребовало 1 млн рублей компенсации.

Уфа обошла Казань в рейтинге загрязненности воздуха диоксидом азота от Greenpeace. Оба города вошли в топ-10 и среди столиц ПФО уступают только Нижнему Новгороду.

В Уфе бывший десантник Рустам Набиев, потерявший ноги после обрушения казармы в Омске, показал недружественную инвалидам среду. Ему пришлось на руках забираться по лестнице в здание поликлиники. На этот инцидент отреагировал и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин. Он заявил, что пандусы в этом помещении установить нельзя. При этом руководитель республиканского Минздрава сообщил, что эта же поликлиника имеет другое здание и инвалида должны были направить именно туда. «Реальное время» составило подборку наиболее распространенных и характерных жалоб башкортостанцев на работу медучреждений.

Также вышел традиционный обзор наиболее интересных тендеров Башкирии, среди которых «умные» остановки для Уфы, сюжеты о власти в СМИ за 23 млн, автобус для стерлитамакского театра и другие.

На этой неделе «Новая газета» вновь подняла тему разработки башкирского шихана Куштау. Издание утверждает, что в республике еще 19 марта был подписан некий приказ, который пустил гору «в расход».

«Новая газета» вновь подняла тему разработки башкирского шихана Куштау. Издание утверждает, что в республике еще 19 марта подписан некий приказ, который пустил гору «в расход». Фото wikipedia.org

История с пропавшим в Октябрьском пенсионером Николаем Акимовым, найденным в яме через неделю после исчезновения, получила продолжение. Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии проверили состояние пострадавшего. Они указали, что не нашли нарушений в действиях сотрудников больницы, видевших пенсионера последними перед его пропажей.



Верховный суд Башкирии оставил под домашним арестом мужа беглой кассирши Марата Хайруллина. Эта мера пресечения будет действовать в отношении него до 10 сентября.



Удмуртия

В Удмуртии продолжает обсуждаться тема строительства предприятия по утилизации опасных отходов в Камбарке. «Росатом» не сомневается в реализации проекта и заявляет, что намерен набрать костяк коллектива из бывших работников закрытого в городе объекта по уничтожению химоружия.

Самарская область

На уходящей неделе Интерпол задержал в Вильнюсе бывшего гендиректора ООО «Самаратранснефть-Терминал» Романа Ружечко. Его подозревают в причастности к загрязнению нефти в нефтепроводе «Дружба».



Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в прошлый уик-энд проехался из Москвы в Тольятти через Нижний Новгород и Казань. Министр среди прочего оценил дорогу от столицы Татарстана до Самары, особо отметив только яму возле Старой Бесовки.

На уходящей неделе Интерпол задержал в Вильнюсе бывшего гендиректора ООО «Самаратранснефть-Терминал» Романа Ружечко. Фото oilcapital.ru

Оператору ОЭЗ «Тольятти» пригрозили банкротством. ООО «Бизнес Консалт» потребовало от компании 1 млн рублей.



Власти Самары планируют «полное переформатирование» Кировского рынка для создания транспортно-пересадочного узла на станции Пятилетка.

Нижегородская область

Блогер Илья Варламов выпустил ролик проекта «Большая дорога с мэром» (БДСМ) с главой Нижнего Новгорода Владимиром Пановым. Градоначальник в интервью признал, что выделенные на благоустройство города деньги к ЧМ-2018 были потрачены неэффективно. Также он не смог назвать самый опасный район города. Возможно, потому, что Нижний вошел в список самых безопасных городов мира.



Фонд капремонта потребовал от администрации Нижнего Новгорода более 234 млн рублей долга по взносам. При этом готовится новый иск еще на 160 млн рублей.

Панов не смог назвать самый опасный район города. Фото avt.nn.ru

ООО «СИБУР-Кстово» может вложить 60 млрд рублей в строительство нового предприятия в Кстовском районе.



Ульяновская область

Руководитель ульяновских ЗАГСов Жанна Назарова стала одним из центральных спикеров по вопросу сбоя в системе этих учреждений, произошедшего по всей России. Она написала резонансный твит о том, что ЗАГСы не работают из-за единого госреестра.



Окружной арбитраж вернул на повторное рассмотрение иск «Ульяновскэнерго» о привлечении властей города к субсидиарной ответственности по долгам МБУ «Дирекция единого заказчика». Размер требований составляет около 0,9 млрд рублей.

Правительство Ульяновской области предложило отменить в регионе транспортный налог для электромобилей.

Пермский край

«Уралкалий» судится в Лондоне с командой «Формулы-1» Racing Point (бывшая Force India), требуя возмещения ущерба.

«Трансмашхолдинг» может приобрести долю «Ростеха» в ПАО «Мотовилихинские заводы», одном из крупнейших в стране производителей артиллерийских систем.

«Уралкалий» судится в Лондоне с командой «Формулы-1» Racing Point, требуя возмещения ущерба. Фото speedcafe.com

Оренбургская область

Арбитражный суд отменил банкротство ОАО «Оренбургуголь». Кредиторы одного из крупнейших предприятий области заключили с ним мировое соглашение.

Чувашия

На этой неделе в СМИ появилась информация о срочной госпитализации главы Чувашии Михаила Игнатьева из-за инфаркта. Однако в его пресс-службе отрицают эти сообщения, ссылаясь на плановую диспансеризацию.



Мордовия

Мордовия продала крупнейшее в республике тепличное хозяйство. АО «Тепличное» ушло за 1,7 млрд рублей, что в 2,5 раза ниже начальной цены.