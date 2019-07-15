Хабиров — об аварии с автобусом в Башкирии: «Наши пассажиры тоже, увы, очень беспечны».

Врио главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал аварию с участием автобуса с туристами из Татарстана, который попал в ДТП в Архангельском районе республики. Пост политика опубликован на его странице в Facebook.

По его словам, после инцидента ему удалось выяснить, что при ударе сиденья автобуса поотрывались и шансов выжить у пассажиров было немного. Также он отметил, что погибшие пассажиры были не пристегнуты, «хотя ремни имелись».

«Некачественный автобус непонятного происхождения — это игра со смертью», — констатировал Хабиров.

Кроме того, руководитель региона добавил, что водитель автобуса многократно привлекался раньше к ответственности за превышение скорости.

В конце своей публикации Хабиров выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП с автобусом в Башкирии.

Напомним, авария случилась в воскресенье, 14 июля. На территории Башкирии опрокинулся автобус King Long XMQ с туристами из Татарстана. Центральный аппарат СКР взял под контроль расследование ДТП. По последним данным, погибли шесть человек.

Подробнее о трагедии читайте в материале «Реального времени».