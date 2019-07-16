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Арбитраж Оренбуржья отменил банкротство ОАО «Оренбургуголь»

15:16, 16.07.2019
Арбитраж Оренбуржья отменил банкротство ОАО «Оренбургуголь»
Фото: orenburg-gov.ru

Руководство ОАО «Оренбургуголь» договорилось с кредиторами о заключении мирового соглашения. Арбитражный суд Оренбургской области отменил процедуру банкротства одного из крупнейших предприятий региона.

«Ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера», — сообщает пресс-служба областного правительства.

Сам Паслер подчеркнул, что решение проблем трудящихся является государственной задачей.

С июля прошлого года на предприятии была введена процедура наблюдения. Власти подчеркивают, что удалось избежать распродажи имущества.

ОбществоВластьПромышленностьЭнергетика
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