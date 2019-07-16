Арбитраж Оренбуржья отменил банкротство ОАО «Оренбургуголь»
Руководство ОАО «Оренбургуголь» договорилось с кредиторами о заключении мирового соглашения. Арбитражный суд Оренбургской области отменил процедуру банкротства одного из крупнейших предприятий региона.
«Ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера», — сообщает пресс-служба областного правительства.
Сам Паслер подчеркнул, что решение проблем трудящихся является государственной задачей.
С июля прошлого года на предприятии была введена процедура наблюдения. Власти подчеркивают, что удалось избежать распродажи имущества.ОбществоВластьПромышленностьЭнергетика
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