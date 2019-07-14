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Автобус с туристами из Татарстана перевернулся в Башкирии

20:20, 14.07.2019
Автобус с туристами из Татарстана перевернулся в Башкирии
Фото: Алексей Булатов / facebook.com

На территории Башкирии опрокинулся автобус King Long XMQ с туристами из Татарстана.

Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 14 июля. Авария случилась на 54 км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк. На месте работают экстренные службы.

В автобусе находились 39 пассажиров, сообщает источник «Реального времени».

Данные о погибших и пострадавших уточняются.

Происшествия БашкортостанТатарстан
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