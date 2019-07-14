Автобус с туристами из Татарстана перевернулся в Башкирии
На территории Башкирии опрокинулся автобус King Long XMQ с туристами из Татарстана.
Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 14 июля. Авария случилась на 54 км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк. На месте работают экстренные службы.
В автобусе находились 39 пассажиров, сообщает источник «Реального времени».
Данные о погибших и пострадавших уточняются.Происшествия БашкортостанТатарстан
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