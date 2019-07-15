Жена Радия Хабирова накопила штрафов на 16,5 тысячи рублей

Штрафы на сумму в 16 500 рублей числятся в базе данных Федеральной службы судебных приставов за Аветисян Каринэ Владимировной, которая родилась в городе Майкопе 9 декабря 1982 года. Место и год рождения, имя, отчество, девичья фамилия должницы полностью совпадают с данными супруги врио главы Башкортостана Радия Хабирова.

Всего в базе ФССП России за ней значатся 11 позиций. Семь из них составляют штрафы ГИБДД по Москве, которые тянутся с 2017 года. Еще три исполнительных документа выписало ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», каждый из них — на 2500 рублей, к одному еще прилагается исполнительный сбор в 1000 рублей.

Последнее на сегодняшний день производство заведено госавтоинспекторами в марте 2019 года за административное правонарушение, совершенное в августе прошлого года.

Отметим, Каринэ Хабирова (Аветисян), согласно исследованию «Реального времени», признана самой влиятельной женщиной Башкирии. В списке топ-100 элиты республики первая леди заняла 12-е место. С будущим руководителем региона она познакомилась в Москве. В 2017 году в семье Хабировых-Аветисян родился сын Фарит.