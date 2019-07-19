Башкирские депутаты не нашли нарушений со стороны медиков Октябрьского в случае с лежавшим неделю в яме пенсионером

Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии провели рабочую поездку в Октябрьский для проверки ситуации с пенсионером Николаем Акимовым, пропавшим на неделю после выхода из больницы. Они сообщили, что нарушений в действиях медиков не видят.

В группу вошли парламентарии Римма Утяшева и Салават Рахматуллин, а также врачи.

«Не усматриваю в действиях наших коллег из Октябрьского нарушений. Сработали оперативно и профессионально», — передает слова Утяшевой пресс-служба Госсобрания РБ.

Парламентарии также рассказали, что как только состояние Акимова позволит, его отправят в Уфу в реанимационное отделение РКБ. Сейчас 67-летний пенсионер находится в тяжелом состоянии. Согласно диагнозу, у него острое нарушение мозгового кровообращения, обширный инсульт. Больной находится на искусственной вентиляции легких.

Напомним, что Акимов пропал 2 июля. Он вышел из больницы и следующие 6 дней его никто не видел. Только 7 июля родственники обратились к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт». Его нашли лежащим в яме вечером 8 июля.