Интерпол задержал в Литве экс-главу «Самаратранснефть-Терминала» по делу о «грязной» нефти

Сегодня стало известно о задержании в Литве бывшего гендиректора ООО «Самаратранснефть-Терминал» Романа Ружечко. Его подозревают в причастности к загрязнению нефти в нефтепроводе «Дружба».

«17 июля в Вильнюсе Интерполом задержан Ружечко Роман Владимирович, родившийся 19 июля 1977 года, который находится в международном розыске», — передает «Интерфакс» слова своего источника.

Он отметил, что о задержании уже сообщили российским правоохранительным органам.

Напомним, что в апреле в Белоруссии пожаловались на поступающую из России некачественную нефть. В итоге работа нефтепровода была парализована. Полностью поставки качественной нефти восстановились только 1 июля.

Ружечко был заочно арестован Самарским райсудом еще в мае. Второй арестованный — это Роман Трушев.

