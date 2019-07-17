Мэр Нижнего Новгорода не смог назвать самый опасный район города

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов не согласился с мнением, что самым опасным районом города является Автозавод.

Отвечая на вопрос в интервью блогеру Илье Варламову градоначальник не решился выделить какой-либо район. Он заявил, что проблемы с преступностью существуют везде. При этом Панов подчеркнул, что вечером можно безопасно гулять в любом районе.

Мнение опрошенных Варламовым горожан о криминальности Автозавода чиновник назвал старым клише.

Напомним, что Владимир Панов также признал, что средства на благоустройство города расходовались не с максимальной эффективностью.