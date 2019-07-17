Инвалиду-десантнику пришлось карабкаться по лестнице, чтобы попасть в поликлинику в Уфе

Фото: скриншот видео

Бывший десантник из Башкирии Рустам Набиев, потерявший ноги после обрушения казармы в Омске, показал, что в уфимской больницы инвалидам не рады. Видеозапись он выложил на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, что пандус около входа в медучреждение слишком узкий для инвалидного кресла. Поэтому мужчине пришлось слезать и забираться по лестнице самостоятельно.

«Спасибо Минздраву за доступную среду в медицинском учреждении. Кто скажет, что я снова жалуюсь, попробуйте поставить себя на мое место и поползать по грязным лестничным пролетам», — написал он.

Также в своей публикации он отметил тегом врио главы Башкирии Радия Хабирова, региональный Минздрав, руководителя ведомства Максима Забелина и руководителя Кировского района Уфы Илвира Нурдавлятова, чтобы обратить внимание на проблему.

Напомним, Рустам Набиев стал инвалидом после обрушения казармы 242-м учебном центре ВДВ в поселке Светлый в 2015 году.