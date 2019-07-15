Орешкин рассказал о впечатлениях от дороги Казань — Самара

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в своем официальном аккаунте Instagram рассказал, какой выбрал путь, чтобы доехать на машине от Казани до Самары, и какие у него впечатления от маршрута.

— Через Старую Бесовку — один раз прилично налетели на яму, — ответил Орешкин одному из пользователей.

Министр признался, что кроссовер Lada XRay хорошо себя показал в пути, а дороги нужно ремонтировать. В то же время он обратил внимание, что большая часть магистралей находится в хорошем состоянии, реконструируются федеральные трассы.

Напомним, 12 июля министр экономического развития РФ Максим Орешкин выехал из Москвы в Тольятти на кроссовере Lada XRay, которым управляет сам. В Тольятти он едет для участия в форуме моногородов. В поездке его не сопровождают сотрудники ГИБДД. Во время поездки из Москвы в Тольятти Орешкин посетил и Казань. Президент Татарстана Рустам Минниханов продемонстрировал федеральному министру проект «Биосфера-Фиш».