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Причиной опрокидывания автобуса в Башкирии мог стать сильный ливень

06:16, 15.07.2019
Причиной опрокидывания автобуса в Башкирии мог стать сильный ливень
Фото: gibdd102.ru

Автобус с туристами из Татарстана в Башкирии мог опрокинуться из-за сильного дождя. Об этом заявил начальник ГИБДД РБ Динар Гильмутдинов.

По его словам, авария произошла на ровном участке дороге, водитель автобуса сослался на ливень, из-за которого произошел инцидент.

Напомним, авария случилась в воскресенье, 14 июля. На территории Башкирии опрокинулся автобус King Long XMQ с туристами из Татарстана. Центральный аппарат СКР взял под контроль расследование инцидента.

По последним данным, погибли 6 человек, пострадавшими числится 21 человек, из них — 2 детей.

Происшествия БашкортостанТатарстан
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