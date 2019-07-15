Причиной опрокидывания автобуса в Башкирии мог стать сильный ливень
Автобус с туристами из Татарстана в Башкирии мог опрокинуться из-за сильного дождя. Об этом заявил начальник ГИБДД РБ Динар Гильмутдинов.
По его словам, авария произошла на ровном участке дороге, водитель автобуса сослался на ливень, из-за которого произошел инцидент.
Напомним, авария случилась в воскресенье, 14 июля. На территории Башкирии опрокинулся автобус King Long XMQ с туристами из Татарстана. Центральный аппарат СКР взял под контроль расследование инцидента.
По последним данным, погибли 6 человек, пострадавшими числится 21 человек, из них — 2 детей.Происшествия БашкортостанТатарстан
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