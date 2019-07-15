Следком допрашивает владельца фирмы-перевозчика разбившегося автобуса из Татарстана

Разбившийся в Башкирии автобус с туристами из Татарстана принадлежит ООО «ГК «Альтекс» — транспортной компании из Набережных Челнов. Ее генеральный директор и собственник Ильдар Фахразиев — заслуженный работник транспорта РТ, лидер сообщества автотранспортных перевозок «Татсоюз», президент местной Федерации тхэквондо. «Реальному времени» удалось с ним связаться, но разговор вышел недолгим:

— Да, это наша компания осуществляла этот рейс. Но я сейчас не могу разговаривать — нахожусь на допросе в Следственном комитете, — сообщил Фахразиев.

ГК «Альтекс» зарегистрирована в автограде в 2011 году, участвовала в сопровождении команды гонщиков «КАМАЗ — мастер» на международных маршрутах ралли-рейдов «Шелковый путь». Компания перевозила обслуживающий персонал клуба.

Бенефициар компании Ильдар Фахразиев также значится руководителем еще одной (ООО «ПТК ТТС») и совладельцем четырех фирм (ООО «ПТК ТТС», «Пассажирские перевозки», «Регионтранссервис», «Транссервисрегион»). В апреле 2017 года Ространснадзор в ходе внеплановой проверки ГК «Альтекс» выявил нарушения в области транспортного законодательства:

«Не проводятся проверки соблюдения мероприятий, указанных в «Перечне мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации»; специалисты не соответствуют квалификационным требованиям; специалисты не прошли специальную подготовку и аттестацию на право занимать должность, связанную с обеспечением безопасности дорожного движения. Не организовано своевременное обеспечение водителей необходимой оперативной информацией об условиях движения и работы на маршруте путем проведения инструктажей. Путевые листы оформляются с нарушениями требований, без заполнения обязательных реквизитов. Нарушается режим труда и отдыха водителей. Отсутствует контроль за соблюдением сроков периодичности медицинских освидетельствований водителей, отсутствует учет своевременного проведения технического обслуживания АТС. Отсутствует проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей. Не проводится ежемесячная сверка с территориальными органами внутренних дел сведений о ДТП. Не обеспечена профессиональная компетентность и профессиональная пригодность водителей», — говорится в отчете проверки.

На сайте компании сообщили, что окажут помощь пострадавшим. Подробнее об аварии читайте в нашем материале.