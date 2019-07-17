Уфа обошла Казань в рейтинге загрязненности воздуха диоксидом азота
Организация Greenpeace опубликовала топ-15 российских городов по уровню загрязнения воздуха диоксидом азота. Нижний Новгород, Уфа и Казань вошли в десятку лидеров рейтинга.
- Нижний Новгород занял седьмую строчку. По данным Greenpeace, средняя концентрация диоксида азота в атмосфере здесь составила 0,23 ед. Добсона.
- Следом идет Уфа, где этот показатель составил 0,22 ед. Добсона.
- Казань занимает 9-е место с концентрацией в 0,19 ед. Добсона.
- Из городов ПФО в список также попали Самара и Пермь, занявшие 12-е и 14-е места соответственно.
Отмечается, что данные были получены спутниками проекта Tropomi с июня 2018 года по май 2019 года.
Напомним, что в Башкирии с декабря 2018-го на особом контроле находится ситуация с загрязнением воздуха в Сибае. Там из-за тления руды в карьере в атмосферу выделяется диоксид серы. Филиал УГОКа и власти республики смогли снизить негативное влияние затоплением шахт. Но пока превышения ПДК еще встречаются.
В Казани чистота воздуха вышла на первый план в связи со строительством мусоросжигательного завода. Однако тут активисты опасаются диоксинов. Представители предприятия заверяют, что вредные вещества будут разрушаться до попадания в атмосферу.
Справка
Диоксид азота (NO2) — ядовитый газ, красно-бурого цвета, без запаха или желтоватая жидкость. Диоксид азота применяется при производстве серной и азотной кислот. Также диоксид азота используется в качестве окислителя в жидком ракетном топливе и смесевых взрывчатых веществах. Выбросы этого соединения прозвали «Лисий хвост» из-за оранжево-бурого цвета.
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