Уфа обошла Казань в рейтинге загрязненности воздуха диоксидом азота

Организация Greenpeace опубликовала топ-15 российских городов по уровню загрязнения воздуха диоксидом азота. Нижний Новгород, Уфа и Казань вошли в десятку лидеров рейтинга.

Нижний Новгород занял седьмую строчку. По данным Greenpeace, средняя концентрация диоксида азота в атмосфере здесь составила 0,23 ед. Добсона.

Следом идет Уфа, где этот показатель составил 0,22 ед. Добсона.

Казань занимает 9-е место с концентрацией в 0,19 ед. Добсона.

Из городов ПФО в список также попали Самара и Пермь, занявшие 12-е и 14-е места соответственно.

Отмечается, что данные были получены спутниками проекта Tropomi с июня 2018 года по май 2019 года.

Напомним, что в Башкирии с декабря 2018-го на особом контроле находится ситуация с загрязнением воздуха в Сибае. Там из-за тления руды в карьере в атмосферу выделяется диоксид серы. Филиал УГОКа и власти республики смогли снизить негативное влияние затоплением шахт. Но пока превышения ПДК еще встречаются.

В Казани чистота воздуха вышла на первый план в связи со строительством мусоросжигательного завода. Однако тут активисты опасаются диоксинов. Представители предприятия заверяют, что вредные вещества будут разрушаться до попадания в атмосферу.