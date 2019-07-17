Минздрав Башкирии прокомментировал видео с карабкающимся в поликлинику колясочником

Фото: скриншот видео

И. о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин отреагировал на инцидент, когда инвалиду-колясочнику пришлось карабкаться по лестнице одной из поликлиник в Уфе.

— Проектировщики, которые неоднократно обследовали объект, сделали заключение, что пандусы в данном помещении установить нельзя. Будем решать вопрос с возможностью установки подъемника или реконструкции, — написал Забелин на своей странице во «ВКонтакте».

Он обратил внимание, что в здании работает кнопка вызова персонала. «Конкретно в этой ситуации есть еще один фактор — больных не должны направлять в филиал, где не созданы соответствующие условия. У этой же поликлиники есть здание, которое соответствует всем требованиям доступной среды. О чем это говорит? О том, что наши сотрудники зачастую сами не знают, какие условия в других зданиях и филиалах», — продолжил Забелин.

Он попросил главврачей, чтобы они еще раз посмотрели здания и помещения, в которых работают.

Напомним, ранее бывший десантник из Башкирии Рустам Набиев, потерявший ноги после обрушения казармы в Омске, показал в Instagram, что ему приходится карабкаться по лестнице, чтобы попасть в медучреждение Уфы.

