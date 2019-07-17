Нижний Новгород попал в сотню самых безопасных городов мира

Столица Приволжского федерального округа (ПФО) — Нижний Новгород — оказалась в списке самых безопасных городов мира. Рейтинг был составлен сервисом Numbeo.

В качестве исследования использовался индекс преступности — это оценка общего уровня преступности в городе или стране, а также индекс безопасности, обратный первому. Всего рассматривались 328 городов.

Нижний Новгород оказался на 53-м месте, получив 72,97 балла. Также в рейтинге есть Санкт-Петербург (133-е место), Москва (143-е место), Екатеринбург (198-е место) и Новосибирск (204-е место).

Самым безопасным городом мира признана столица ОАЭ Абу Даби. Далее идут Доха (Катар) и Квебек (Канада). Наиболее опасные — Каракас (Венесуэла), Питермарицбург (ЮАР) и Морсби (Папуа — Новая Гвинея).

Напомним, ранее в сотню лучших вузов России по версии Forbes вошли 13 заведений из ПФО.