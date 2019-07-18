Мужа беглой кассирши из Башкирии Марата Хайруллина оставили под домашним арестом

Сегодня Верховный суд Башкирии оставил без изменения меру пресечения, ранее вынесенную мужу беглой кассирши Марату Хайруллину.

— Судебный акт суда первой инстанции оставлен без изменения. Домашний арест на два месяца до 10 сентября, — прокомментировали «Реальному времени» в суде.

Напомним, Орджоникидзевский районный суд Уфы отправил под домашний арест Марата Хайруллина 11 июля. Ему предъявлено обвинение в краже. Ранее Верховный суд Башкирии оставил под арестом кассиршу из Салавата Луизу Хайруллину, которую подозревают в краже более 20 млн рублей. 4 июля ее вместе с семьей задержали на съемной квартире в Казани.

Подробнее о нашумевшей краже, деталях задержания и судьбе похищенных денег — в материале «Реального времени».

