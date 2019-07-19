Отказано во флюорографии, стоматологии, МРТ: как относятся к пациентам больниц Башкирии

Топ-10 обращений жителей республики по поводу вопиющих случаев в сфере здравоохранения

На сайт электронной приемной органов власти Республики Башкортостан поступило в общей сложности свыше 150 тысяч обращений. Значительная часть из них касается работы учреждений системы здравоохранения региона. Жители республики обращают внимание властей на халатность медиков, плохую организацию работы медучреждений, нехватку специалистов. Историй — тысячи, руководство республики проблему признает. Более подробно о том, чем недовольны башкортостанцы, — в подборке «Реального времени».

В одном из обращений говорится: «Я не могу понять, что происходит в сфере здравоохранения. С четвертого квартала 2018 года не могу получить бесплатные лекарства, положенные мне как больному, страдающему сахарным диабетом («Глиформин», 850). Я уже даже перестала звонить в поликлинику по поводу выписки рецепта. Мне постоянно отвечают, что нет в наличии. Стала покупать сама на собственные средства. Но с 2019 года не могу приобрести препарат даже за наличный расчет, так как его нет в аптеках Уфы». Жительница города Туймазы (Степанова), будучи беременной, записалась на прием к лор-врачу. Отпросилась с работы и пришла к назначенному времени, но доктора не оказалось. В регистратуре ей пояснили, что данный специалист прием не ведет, и предложили… платную услугу. «Почему в нашей поликлинике работает только один лор, и только с 10 до 12? Зачем мне тогда полис? И зачем ведется запись к врачу, который не принимает?» — задается вопросами автор заявления. И характеризует происходящее как «издевательство над беременной женщиной». Другая заявительница (Алия Валеева) возмущена халатным отношением врачей к пациентам. Она никак не может пробиться с детьми на медосмотр для оформления их в детсад. Педиатр уфимской детской поликлиники №4 (Гульфия Каримова) не записала детей на прием для медосмотра, который там проводится по определенным дням, и не предупредила маму о необходимости предварительной записи. В регистратуре, когда она узнавала часы приема врача, ее тоже об этом не предупредили. В итоге женщина с двумя маленькими детьми пришла в поликлинику, но ее не приняли. По ее мнению, такая неразбериха произошла из-за того, что у них фактически нет участкового педиатра: врач, за которым закреплен их участок, постоянно на больничном, и заявительница утверждает, что своего педиатра она еще ни разу не видела. К этой же поликлинике есть претензии и у другой мамочки (Сафиной). Невропатолог порекомендовал показать ее шестилетнего сына окулисту. Однако ни сам невропатолог, ни участковый педиатр направления к окулисту не дали. Педиатр вообще заявил, что просто так раздавать направления он не может, иначе его оштрафуют. Кроме того, как выяснила автор обращения, детей в возрасте старше года к окулисту не записывают. При этом направляют к платному специалисту. «Правда, что мой сын не имеет права посещать окулиста? И кто еще входит в список врачей, посещение которых нам запрещено?» — адресует на сайт свои вопросы автор письма. Житель уфимского микрорайона «Сипайлово» (Бурая) обращается напрямую к врио Башкортостана с просьбой разобраться, почему в их районе (на секундочку, там на сегодняшний день проживают более 120 тысяч человек) нет кабинета флюорографии? В результате жителей «Сипайлово», чтобы сделать снимок, направляют в другой район, что крайне неудобно. Замкнутым кругом называет уфимка (Бочкарева) ситуацию, в которую попала ее малолетняя внучка с врожденной косолапостью левой ступни. По месту жительства в детской поликлинике №3 не оборудован кабинет ортопеда. Поэтому на гипсование ножки ребенка направили в больницу №17. А больница — обратно в поликлинику по месту жительства. «Как нам быть?» — интересуется автор жалобы. В той же самой детской поликлинике №3 Уфы две недели не может записать своего ребенка к неврологу другая заявительница (Фридман). Накануне вечером, в 20.00, на сайте поликлиники электронной записи еще нет, а в 20.01 — уже нет. В половине восьмого утра в регистратуру не дозвониться, через пятнадцать минут на том конце провода отвечают, что запись завершена. «Как нам попасть к врачу?» — спрашивает мамочка. С ситуацией один в один столкнулась и многодетная семья (Платоновых), которая три недели пытается записать детей на лечение к стоматологу: с утра невозможно дозвониться в регистратуру Уфимской детской стоматологической поликлиники №3 и Единый центр записи. А когда там берут телефонную трубку, запись уже закончена. «Ответ один: «Мы обслуживаем четыре района, у нас 80 тысяч населения, звоните завтра», — делится проблемой многодетная мать. И поясняет, что если ее средняя дочь вовремя не вылечит зубы, то девочку не допустят к тренировкам. Серию мытарств пришлось пройти жителю города Октябрьского, когда он, на свою беду, повредил палец и оказался в горбольнице №1. В очереди к травматологу ему пришлось просидеть, по уверению его жены-заявительницы (Фирсовой), пять часов кряду, чтобы услышать очевидное: «Надо сделать снимок». К тому времени рентген-кабинет уже закрылся, так как работает только до часа дня. В другой поликлинике в тот день шла проверка и кабинет не работал. На следующий день снимок удалось сделать, но на этом мучения не закончились. Долгие часы ползли две очереди в один кабинет: из тех, кто с талонами, и из тех кому «без очереди». В самый разгар прием остановили внезапно явившиеся специалисты в защитных костюмах — начался учебный карантин! «Почему так мало травматологов, почему рентген-кабинет работает только до обеда и чем занимается горздрав? — задает резонные вопросы заявительница. — В этих очередях можно просто умереть». Вопиющую историю поведала жительница Стерлитамака (Козлова). В десять часов утра она пыталась вызвать скорую беременной родственнице, у которой началось сильное кровотечение. На том конце провода ее выслушали, ответ диспетчера обескуражил: «Больница рядом, дойдете пешком или вызывайте такси», — и бросили трубку. В итоге пришлось добираться до больницы своим ходом, к счастью, все обошлось. «Но такого халатного отношения диспетчеров скорой медпомощи я еще не встречала», — возмущается автор обращения.

В электронной приемной тысячи обращений жителей Башкортостана по поводу неудовлетворительной ситуации и нарушений в сфере здравоохранения

«Люди порой не могут попасть на простейший осмотр»

Как сказал на одном из последних совещаний «Здравчас» врио главы Башкортостана Радий Хабиров, первая проблема, с которой к нему, как правило, обращаются жители районов республики, — нехватка врачей. «Проблема пока не снята. Люди порой не могут попасть на простейший осмотр», — подтвердил ситуацию Хабиров. При этом он отметил, что «по первому кварталу у нас хорошая динамика», и попросил темпы не сбавлять. Подчеркнув, что надо обратить внимание в первую очередь на развитие медицины на сельских территориях, поскольку «доступность здравоохранения остается там достаточно низкой».

В свою очередь, руководитель группы по работе с обращениями граждан в соцсетях республики Елена Прочаковская отметила, что сегодня число жалоб на медицинскую тему снижается. Теперь они занимают шестое место в рейтинге наболевших проблем. В их числе — нехватка врачей, неудовлетворительное содержание больниц и лекарственное обеспечение.

При этом, по словам и. о. министра здравоохранения РБ Максима Забелина, на реализацию нацпроекта «Здоровье» республика получит из федерального бюджета 10,5 млрд рублей. Нацпроект рассчитан до 2024 года, средства планируется потратить на строительство объектов здравоохранения, закупку оборудования, развитие нового подхода по оказанию первичной медико-санитарной помощи.